Este IMPORTANTE documento ALERTA a Trump en EE. UU.: no es la visa ni la Green Card, pero protege a los inmigrantes ilegales
Hasta el momento, las autoridades federales de EE. UU. no cuentan con la facultad legal para revocar la validez de este documento, pese a la exigencia de Trump.
ATENCIÓN, inmigrantes: Si bien, la visa y la Green Card son los documentos migratorios más requeridos por el Gobierno de Estados Unidos para todos los que desean residir legalmente en el país americano, existe una credencial específica a la que pueden acceder incluso los ilegales, la cual muy difícil de revocar por parte de las autoridades y por Donald Trump. ¿Cuál es y por qué tiene un valor muy importante?
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: emprendedor venezolano conquista Walmart con su pan artesanal
No es la visa ni la Green Card, pero este documento protege a inmigrantes
Como se sabe, a diario se reportan diversas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo EE. UU., las cuales fueron anunciadas y llevadas a cabo desde que Trump asumió el cargo de presidente. No obstante, frente a esta política, los inmigrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) deberían saber que, todavía, se encuentran protegidos de detenciones y deportaciones.
No es la visa ni la Green Card, pero este documento protege a inmigrantes.
Este programa, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y respaldado en su momento por Joe Biden, se encarga de dar un estatus migratorio a aquellos extranjeros que enfrentan situaciones de riesgo en sus países de origen.
Además, el TPS permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que se cumpla la fecha de caducidad del amparo. Cabe resaltar que, al llegar ese momento, los inmigrantes deben regresar a su país o esperar la renovación de su estatus por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En este marco, es bueno señalar que el mandatario Trump no tiene, hasta ahora, la facultad de anular este tipo de protección de manera legal, lo que subraya la relevancia del DHS en el proceso de renovación del TPS, a pesar de sus intentos.
Pasos y datos a tomar en cuenta para obtener el TPS en EE. UU.
Para poder obtener el Estatus de Protección Temporal se debe seguir una serie de pasos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional.
- Verifica que tu país esté incluido en la lista de designaciones para TPS.
- Asegúrate de cumplir con los requisitos de residencia continua y presencia física desde las fechas indicadas.
- Completa el Formulario I-821, que es la solicitud para TPS.
- En el caso de que también necesites un permiso de trabajo, deberás presentar el Formulario I-765, que corresponde a la Autorización de Empleo.
- Abonar las tarifas requeridas o, si corresponde, solicitar una exención mediante el Formulario I-912.
En tanto, cuando ya tengas los documentos listos, envíalos por correo o a través del sitio web oficial de USCIS. Posteriormente, espera la notificación de tu cita biométrica y asiste al centro designado. En ese sentido, también puedes ver el estado de tu trámite en el portal uscis.gov usando tu número de recibo.
