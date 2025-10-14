¡ATENCIÓN! Walmart se une a OpenAI para revolucionar las compras con inteligencia artificial

Walmart anunció una alianza estratégica con OpenAI que impulsó sus acciones un 2 % este martes. La colaboración busca integrar herramientas avanzadas de inteligencia artificial en la experiencia de compra digital, lo que representa un nuevo paso en la transformación tecnológica del gigante minorista.

El acuerdo fue bien recibido por los mercados y refuerza el compromiso de Walmart con la innovación. A través de esta alianza, la empresa pretende ofrecer soluciones más personalizadas, eficientes y accesibles para millones de consumidores, sin dejar de lado su promesa de precios bajos y conveniencia.

Compra directa con ChatGPT

Una de las principales novedades de la alianza es la introducción de Instant Checkout, una función que permitirá a los usuarios comprar directamente desde ChatGPT. Los consumidores podrán adquirir productos mientras conversan en el chat, ya sea planificando recetas, reponiendo productos esenciales o descubriendo nuevas opciones recomendadas por la IA.

Walmart se une a OpenAI para revolucionar las compras.

Doug McMillon, CEO de Walmart, destacó la importancia de esta innovación como parte de una experiencia digital más rica y personalizada. "Se aproxima una experiencia nativa con IA que será multimedia, personalizada y contextual", afirmó durante el anuncio oficial.

IA para operaciones internas y formación de empleados

La incorporación de inteligencia artificial no se limita a la experiencia del cliente. Walmart ya la ha implementado en áreas operativas clave, como la moda, donde ha reducido los tiempos de producción hasta en 18 semanas, y el servicio al cliente, con mejoras del 40 % en la resolución de casos.

Además, la compañía está invirtiendo en su fuerza laboral mediante programas de formación en IA. A través de certificaciones desarrolladas con OpenAI y el despliegue de ChatGPT Enterprise, los empleados están adquiriendo nuevas competencias digitales para adaptarse al futuro del comercio minorista.