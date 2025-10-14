- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Puerto Rico vs Argentina
- Rusia vs Bolivia
- Canadá vs Colombia
- España vs Bulgaria
- Portugal vs Hungría
- México vs Ecuador
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
¡ATENCIÓN! Walmart se une a OpenAI para revolucionar las compras con inteligencia artificial
El gigante minorista anunció una alianza estratégica con OpenAI, integrando herramientas avanzadas en la experiencia de compra digital.
Walmart anunció una alianza estratégica con OpenAI que impulsó sus acciones un 2 % este martes. La colaboración busca integrar herramientas avanzadas de inteligencia artificial en la experiencia de compra digital, lo que representa un nuevo paso en la transformación tecnológica del gigante minorista.
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: emprendedor venezolano conquista Walmart con su pan artesanal
El acuerdo fue bien recibido por los mercados y refuerza el compromiso de Walmart con la innovación. A través de esta alianza, la empresa pretende ofrecer soluciones más personalizadas, eficientes y accesibles para millones de consumidores, sin dejar de lado su promesa de precios bajos y conveniencia.
Compra directa con ChatGPT
Una de las principales novedades de la alianza es la introducción de Instant Checkout, una función que permitirá a los usuarios comprar directamente desde ChatGPT. Los consumidores podrán adquirir productos mientras conversan en el chat, ya sea planificando recetas, reponiendo productos esenciales o descubriendo nuevas opciones recomendadas por la IA.
Walmart se une a OpenAI para revolucionar las compras.
Doug McMillon, CEO de Walmart, destacó la importancia de esta innovación como parte de una experiencia digital más rica y personalizada. "Se aproxima una experiencia nativa con IA que será multimedia, personalizada y contextual", afirmó durante el anuncio oficial.
IA para operaciones internas y formación de empleados
La incorporación de inteligencia artificial no se limita a la experiencia del cliente. Walmart ya la ha implementado en áreas operativas clave, como la moda, donde ha reducido los tiempos de producción hasta en 18 semanas, y el servicio al cliente, con mejoras del 40 % en la resolución de casos.
Además, la compañía está invirtiendo en su fuerza laboral mediante programas de formación en IA. A través de certificaciones desarrolladas con OpenAI y el despliegue de ChatGPT Enterprise, los empleados están adquiriendo nuevas competencias digitales para adaptarse al futuro del comercio minorista.
- 1
ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
- 2
'Walmart cerca a ti': sigue estos pasos para encontrar una tienda en el estado donde vivas en EE.UU
- 3
"No la entiendo": Estudiante de California intenta resolver examen de admisión de la UNI y queda perplejo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50