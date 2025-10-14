ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que, a partir de 2026, aumentarán el monto del Crédito por Adopción, un beneficio fiscal que es de gran ayuda económica para todas las familias con hijos en el país americano.

Este sorpresivo anuncio es parte de las actualizaciones anuales que la agencia internacional realiza para poder ajustar los créditos fiscales según la inflación. Con ello, muchas familias podrán obtener en sus cuentas bancarias hasta 5.120 dólares en pagos directos. ¿Qué requisitos se deben tomar en cuenta?

EE. UU.: depositarán más de 5.000 dólares a las familias que tengan hijos y cumplan con este requisito

'El Cronista' y otros medios internacionales difundieron la última medida que tomó el IRS en EE. UU., donde se implementó una nueva orden que estará destinada a proporcionar un alivio financiero a las familias que enfrentan gastos relacionados con la adopción, asegurando que el valor del crédito no se vea afectado por el incremento del costo de vida en el país.

El Crédito por Adopción permite a los contribuyentes recuperar parte de los gastos asociados a la adopción de un menor, abarcando tarifas judiciales, honorarios legales y costos administrativos. Para el próximo año, el monto máximo del crédito alcanzará los 17.670 dólares, de los cuales 5.120 dólares son reembolsables.

Cabe resaltar que, todas las familias que cumplan con los requisitos, podrán recibir más de 5.000 dólares, incluso si no tienen obligaciones fiscales federales. El beneficio también se puede solicitar al presentar la declaración anual, utilizando los formularios correspondientes para créditos reembolsables.

¿Cuáles son los requisitos?

Es fundamental incluir al menor en la declaración anual de impuestos, lo que puede ofrecer beneficios fiscales.

Se deben presentar los documentos que validen el proceso de adopción ante las autoridades correspondientes.

Es importante también mantener una cuenta bancaria activa para facilitar el depósito directo de cualquier apoyo financiero o subsidio relacionado con la adopción.

Estos procedimientos hacen posible que la adopción se gestione de manera adecuada y conforme a la normativa vigente y, con ello, recibas el monto designado que otorga el gobierno estadounidense.