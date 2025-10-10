- Hoy:
Alerta, inmigrantes en EE. UU. | Este grupo de extranjeros tendrá que tomar en cuenta este REQUISITO para ingresar al país de Trump
Antes, los extranjeros de este país tenían la posibilidad de obtener su visa sin tener que presentarse ante un oficial consular. ¿Por qué ahora será diferente?
Aviso importante: 'El Cronista' y otros medios informaron que, el actual gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado del país, los últimos cambios en el procedimiento para solicitar visas de no inmigrante, los cuales empezaron a aplicarse desde el 2 de septiembre de este año.
PUEDES VER: ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
La modificación más significativa del gobierno estadounidense ha sido la siguiente: la eliminación de la exención de entrevista consular para dos grupos específicos en México: los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años. AQUÍ más información al respecto. ¿Estas actualizaciones podrían ocasionar graves consecuencias en ambos grupos?
Este grupo de extranjeros tendrá que tomar en cuenta este requisito para ingresar a EE. UU.
Según información oficial de las autoridades estadounidenses, se han implementado, a partir de septiembre, nuevas restricciones para la obtención de la visa americana, lo que obligará a ciertos grupos mexicanos a presentarse de manera presencial ante un oficial consular.
Este grupo de inmigrantes tendrá que tomar en cuenta este requisito para ingresar a EE. UU.
Cabe resaltar que, estas personas inmigrantes podían gestionar su visa sin necesidad de asistir a una cita. No obstante, con las sorpresivas y últimas modificaciones, la entrevista se ha convertido en un requisito indispensable, salvo en casos específicos de renovación y para solicitantes de visas diplomáticas y oficiales, que incluyen las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4 y NATO-1 a NATO-6.
Adicional a ello, la Embajada también se pronunció y resaltó que ciertos solicitantes con citas agendadas para finales de 2025 o años posteriores podrían reprogramar sus citas a fechas más próximas sin incurrir en costos adicionales.
Así es el proceso de la solicitud para la visa, requisitos y más
A continuación, te revelamos los pasos que deben seguir los extranjeros que soliciten una visa de no inmigrante:
- Es muy importante y necesario completar el formulario DS-160 en línea, asegurándose de que el número de confirmación esté registrado en el sistema de citas al menos dos días hábiles antes de la entrevista, ya que, de lo contrario, la cita no podrá ser aceptada.
- La tarifa para este tipo de visa se mantiene en 185 dólares, que deben pagarse en pesos mexicanos según el tipo de cambio consular. Este pago es válido por un año para programar la cita.
- El proceso ahora implica dos visitas distintas: una al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de fotografía y huellas dactilares, y otra a la embajada o consulado para la entrevista consular. No se permite agendar ambas citas para el mismo día.
- Asimismo, los documentos esenciales incluyen un pasaporte válido, la hoja de confirmación del DS-160 y la confirmación de la cita.
