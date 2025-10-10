0
El lunes 13 de octubre de 2025 es feriado en EE. UU., pero algunas ESCUELAS se mantendrían ABIERTAS en este día: ¿Por qué?

En 2025, Columbus Day se celebra el lunes 13 de octubre. Los horarios de apertura y cierre de comercios y servicios pueden variar según la ciudad o estado.

María Zapata
¿Por qué algunas escuelas permanecen abiertas el Día de Colón?
¿Por qué algunas escuelas permanecen abiertas el Día de Colón? | Composición: María Zapata / Líbero
El Día de Colón es una festividad nacional que suele generar dudas cada año sobre si las escuelas públicas cierran o permanecen abiertas. A diferencia de otras conmemoraciones, como el Día de los Veteranos o el Día de los Caídos, no hay una norma clara a nivel estatal o local que indique la suspensión obligatoria de clases. Por eso, mientras algunos alumnos aprovechan un día libre, otros simplemente viven un lunes más en la escuela.

Calendario oficial de feriados en EE. UU. para el resto de 2025.

PUEDES VER: ¡Confirmado! NO SOLO el lunes 13 de octubre es feriado en Estados Unidos en 2025: se viene otro fin de semana largo

El lunes 13 de octubre de 2025 es feriado en EE. UU., pero ¿por qué algunas escuelas permanecerían abiertas?

Aunque el Columbus Day es reconocido oficialmente como feriado federal, esto solo garantiza descanso para los empleados del gobierno federal. Los estados y los distritos escolares locales no están obligados a cerrar sus escuelas ni oficinas.

Cada distrito escolar decide su calendario de forma independiente, lo que significa que la apertura o el cierre de las escuelas puede variar incluso entre localidades cercanas.

Estados que ya no celebran Columbus Day

En los últimos años, varios estados han reemplazado el Día de Colón por celebraciones que honran a los pueblos indígenas u otras conmemoraciones históricas:

  • Hawái: celebra el Día de los Descubridores en honor a los exploradores polinesios.
  • Dakota del Sur: reconoce el Día de los Nativos Americanos como feriado estatal.
  • Maine, Minnesota, Nuevo México y Vermont: adoptaron el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de Colón.
  • California: no reconoce oficialmente el Día de Colón como feriado estatal, por lo que las escuelas y oficinas estatales normalmente permanecen abiertas.

Este cambio en la celebración afecta directamente si los estudiantes tienen clases o disfrutan de un día libre, según la región en la que vivan.

¿Cómo verificar si tu escuela estará abierta en el Día de Colón?

Dado que no existe un calendario nacional único, la forma más segura de confirmar si tu escuela cerrará el lunes 13 de octubre de 2025 es revisar el calendario académico de tu distrito escolar. La mayoría de los distritos publican sus horarios en línea con varios meses de anticipación y suelen difundir recordatorios mediante redes sociales o medios locales.

Si necesitas confirmación inmediata, un simple correo electrónico o una llamada a la oficina de la escuela de tu hijo resolverá cualquier duda sobre la realización de clases. En resumen, que las escuelas estén abiertas o cerradas en Columbus Day depende completamente del estado y del distrito escolar.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Fútbol Peruano