ATENCIÓN, inmigrantes: Estas son las 4 visas de EE. UU. que podrían darte la Green Card

En medio de la crisis migratoria que atraviesan muchos residentes extranjeros en Estados Unidos, existe una luz al final del túnel para quienes buscan estabilidad y oportunidades: al menos cuatro visas específicas dentro de la categoría EB (Employment-Based) podrían ser la clave para obtener la Green Card o tarjeta de residencia permanente. Este documento no solo permite residir legalmente en el país, sino también trabajar y acceder a numerosos beneficios que facilitan una vida plena y segura.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), estas visas EB están diseñadas para diferentes perfiles de trabajadores y profesionales, y todas ellas conducen a la posibilidad de regularizar su estatus migratorio de forma definitiva. En un contexto donde las políticas migratorias pueden ser un reto, conocer estas vías es fundamental para quienes buscan una oportunidad legítima y sostenible en tierras estadounidenses.

Las 4 visas que podrían darte la Green Card

Visa EB-1 a EB-4: Trabajadores con habilidades y profesiones específicas

Las visas EB-1 están diseñadas para personas con habilidades extraordinarias en áreas como ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Son para quienes destacan a nivel mundial en su campo profesional.

La visa EB-2 se enfoca en profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales, mientras que la EB-3 es para trabajadores calificados y profesionales. Por último, la visa EB-4 cubre a inmigrantes especiales, incluidos trabajadores religiosos y ciertos empleados gubernamentales.

Visa EB-5: La vía para inversionistas hacia la Green Card

La visa EB-5 está destinada a inversionistas que pueden aportar al menos US$1,050,000 o US$800,000 si invierten en zonas rurales o con alto desempleo. Esta inversión debe generar empleos dentro de Estados Unidos, lo que contribuye al desarrollo económico del país.

Para calificar a esta visa, además del capital, el negocio debe demostrar su impacto positivo en la creación de empleo, alineándose con las políticas federales de incentivo industrial.