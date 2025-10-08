MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado cambios significativos en el proceso de naturalización, los cuales afectan a quienes buscan obtener la ciudadanía americana. La agencia ahora requiere que los solicitantes demuestren no solo la ausencia de antecedentes penales graves, sino también un comportamiento responsable y un compromiso activo con la sociedad.

¿Cuál es el nuevo requisito del USCIS para la ciudadanía americana que preocupa incluso a inmigrantes sin antecedentes penales?

Hasta agosto de 2025, el requisito de "buen carácter moral" se cumplía principalmente si el solicitante no tenía delitos graves ni conductas que lo descalificaran legalmente. Sin embargo, el USCIS amplió esta evaluación para considerar también aspectos cotidianos y sociales de la vida de los solicitantes.

Según un memorando oficial, los funcionarios ahora realizarán un análisis "integral y no mecánico", considerando la adhesión del individuo a los valores cívicos, su participación en la comunidad y el cumplimiento de responsabilidades sociales y laborales. CBS News destacó que esta medida busca asegurar que los nuevos ciudadanos contribuyan de manera activa y responsable al bienestar de la sociedad estadounidense. Entre los factores que evaluará el USCIS se encuentran:

Participación en actividades comunitarias y voluntariado.

Estabilidad laboral y cumplimiento de obligaciones fiscales.

Atención a la familia y logros educativos.

Tiempo de residencia en Estados Unidos.

Disposición a integrarse y aportar al desarrollo de la comunidad.

¿Qué conductas pueden impedir la naturalización?

Además de reconocer los atributos positivos, el USCIS intensificará la revisión de conductas que reflejen un mal carácter moral, incluso cuando no constituyan delitos. Algunas de estas acciones incluyen:

Infracciones de tránsito reiteradas o imprudentes.

Acoso o comportamiento incompatible con la responsabilidad cívica.

Uso o tráfico de drogas, fraude, votos ilegales o conducción bajo efectos del alcohol de manera repetida.

La agencia clasifica estas faltas en tres categorías: delitos graves permanentes, conductas condicionadas y acciones no delictivas que afectan la reputación cívica. Según el USCIS, aunque no todas constituyan delitos, estas conductas pueden evidenciar una falta de compromiso con los valores fundamentales de la sociedad estadounidense y dificultar la obtención de la ciudadanía.

El USCIS destaca que la ciudadanía conlleva derechos y responsabilidades.

¿Qué se necesita para obtener la ciudadanía americana?

Para ser elegible para la naturalización, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Edad : Debe tener al menos 18 años.

: Debe tener al menos 18 años. Estatus : Ser residente permanente legal (poseedor de la Green Card).

: Ser residente permanente legal (poseedor de la Green Card). Residencia continua:

General: Ser residente permanente legal durante 5 años.

Cónyuge de ciudadano: 3 años si está casado y conviviendo con un ciudadano estadounidense durante ese tiempo.

Servicio militar: Existen periodos especiales si sirvió honorablemente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.