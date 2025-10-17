IMPORTANTE. Todos los estudiantes de Nueva York, Estados Unidos, podrán disfrutar de un día libre la próxima semana, ya que todas las escuelas permanecerán cerradas por una fuerte razón.

Y es que, con la llegada del otoño, se anticipa que los días cálidos son cada vez más escasos. Este tiempo libre representa una excelente oportunidad para planear una escapada de fin de semana con los más pequeños en EE. UU., antes de que las temperaturas desciendan considerablemente. ¿Por qué se llevará a cabo el 20 de octubre? A continuación, más información.

Este 20 de octubre, las escuelas de Nueva York estarán cerradas por esta razón

Como se recuerda, las instituciones educativas de Nueva York no abrieron sus puertas el lunes 13 de octubre, en conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, el cual se celebró el segundo lunes de octubre. Ahora, se conoció que las escuelas públicas permanecerán cerradas el 20 de octubre por importante razón: la festividad de Diwali.

Para muchos estudiantes, este nuevo anuncio es el último receso escolar que se tendrá antes de la celebración de Acción de Gracias, el cual se realizará el próximo 27 de noviembre.

La celebración del festival de Diwali se convirtió en la razón suficiente para que las escuelas públicas de Nueva York no brinden clases por este día. Asimismo, se conoció que, a partir del martes 21 de octubre, todas las escuelas públicas reanudarán su horario habitual de clases.

En tanto, es importante resaltar que se están llevando a cabo diversas actividades en la ciudad para este mes de octubre, tales como el Columbus Day Parade, la apertura de pistas de patinaje en el Rockefeller Center y el Desfile de Halloween del Village, el cual se llevará a cabo el 31 de octubre en Nueva York.

¿Cuándo se realizó la apertura de pistas de patinaje en el Rockfeller Center?

Por otro lado, es bueno mencionar una de las tradiciones más icónicas en Nueva York: la temporada de patinaje en el Rockefeller Center, la cual consiste en deslizarse sobre hielo en la famosa pista del Rockefeller Plaza.

Esta experiencia que puede llevarse a cabo en familia, permite disfrutar de la atmósfera festiva de la ciudad bajo las luces de la iluminación del centro, el cual es muy popular en dicho estado, y que genera gran turismo y expectativa por parte de los extranjeros. Su inicio se dio el 11 de octubre.