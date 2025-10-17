Atención, venezolanos en EE. UU.: Maduro RESPONDIÓ DURAMENTE a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió de manera contundente ante la reciente medida del gobierno de Donald Trump que autoriza a la CIA a actuar dentro de Venezuela. Esta acción provocó fuertes reacciones y críticas tanto a nivel nacional como internacional.

Trump aprueba acciones de la CIA en Venezuela; Maduro advierte contra un posible golpe.

¿Cuál fue la dura respuesta de Maduro a la autorización de Trump para que la CIA operara en Venezuela?

Según BBC News Mundo, Nicolás Maduro ha denunciado la medida como una "agresión imperialista" y una clara violación de la soberanía de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente afirmó que el país actuará con todos los recursos necesarios para protegerse frente a lo que percibe como una amenaza directa a la estabilidad nacional.

"Ellos, con su guerra psicológica, quieren atemorizar, dividir y desmoralizar al pueblo; quieren hacerle daño a nuestro país. Aquí, el pueblo está firmemente unido", sostuvo Maduro este jueves en el Congreso Nacional de Cocineros de la Patria.

También, desde Caracas, el mandatario afirmó que Venezuela dispone de "millones de ojos y oídos" para "frustrar esta conspiración abierta contra la paz del país".

Reacciones internacionales a la decisión de Donald Trump sobre Venezuela

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la autorización otorgada a la CIA. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de América Latina instaron a Estados Unidos a reconsiderar su decisión, argumentando que esta medida podría agravar aún más la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela.

Maduro relacionó la situación actual con los golpes de Estado en América Latina durante los años 60 y 70, afirmando que documentos desclasificados de EE. UU. muestran que la CIA derrocó y asesinó a presidentes en esa época. Añadió que, por primera vez, un gobierno estadounidense reconoce haber autorizado un ataque contra otro país.

¿Por qué Trump impuso sanciones a Venezuela?

La administración Trump justificó las sanciones contra Venezuela, citando varias razones clave:

Toma de poder y amenazas a la democracia: el gobierno de Maduro fue acusado de consolidar el poder y socavar las instituciones democráticas, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad de Estados Unidos.

Corrupción y mal uso de recursos: Las sanciones apuntaron a redes corruptas en sectores como el petróleo y el oro, con el objetivo de bloquear el acceso a recursos robados que sustentan al régimen.

Violaciones de los derechos humanos: La administración destacó las detenciones arbitrarias y la represión de la oposición política como motivos para tomar medidas.

Narcotráfico y crimen organizado: Estados Unidos expresó preocupaciones de seguridad, señalando el papel de Venezuela en el narcotráfico y la presunta liberación de criminales que podrían ingresar a territorio estadounidense.

Estas medidas se formularon como una postura moral contra el autoritarismo y como un esfuerzo estratégico para contrarrestar las amenazas a la seguridad de Estados Unidos.