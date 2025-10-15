LAMENTABLE noticia para inmigrantes: el miedo a las redadas de ICE paraliza la educación de miles de niños en EE. UU.

En los vecindarios latinos de Washington D.C., el camino hacia la escuela se ha convertido en una fuente de ansiedad. Desde que el presidente Donald Trump reactivó las redadas migratorias y desplegó agentes federales en varias ciudades, cientos de niños viven con el miedo constante de que sus padres sean detenidos antes de regresar a casa.

Las consecuencias ya se sienten: escuelas con salones semivacíos, estudiantes con crisis emocionales y familias divididas. Aunque las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguran que no realizan operativos dentro de los centros educativos, el temor se extiende por barrios enteros donde la presencia policial es cada vez más visible.

El miedo a ICE golpea la asistencia escolar y el bienestar infantil

En comunidades como Mount Pleasant, los agentes federales se han vuelto una imagen habitual. Padres detenidos, vecinos deportados y niños que ya no quieren salir de casa son parte del nuevo panorama. El miedo ha llevado a muchos estudiantes, especialmente hijos de inmigrantes centroamericanos, a dejar de asistir a clases, según denuncian profesores y voluntarios.

El miedo a las redadas de ICE paraliza la educación de miles de niños inmigrantes.

La investigación académica también confirma el impacto. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las redadas de inmigración en zonas escolares provocan una caída significativa en la asistencia y el rendimiento de los alumnos latinos. En algunos distritos de California, las ausencias aumentaron hasta un 22 % tras las operaciones federales.

Familias fracturadas y niños con miedo

La política migratoria de Donald Trump ha tenido efectos devastadores en las familias. Miles de niños ciudadanos estadounidenses han quedado separados de sus padres indocumentados. En el caso de una madre guatemalteca residente en Washington, su esposo fue deportado tras una detención rutinaria; desde entonces, sus hijos sufren ansiedad y pesadillas.

Educadores y defensores de derechos humanos alertan que el trauma emocional puede tener consecuencias duraderas. "El miedo se ha instalado en los pasillos de las escuelas", dijo Ben Williams, miembro de la Junta Estatal de Educación. Mientras tanto, padres y voluntarios organizan "autobuses a pie" para acompañar a los menores, intentando que el camino a clase no sea también un camino de terror.