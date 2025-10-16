¡Atención! El cálido clima de verano que, en todo este tiempo ha prevalecido en gran parte de Texas, ha quedado atrás, esto luego de confirmarse la próxima entrada de un frente frío, el cual se experimentará en este estado desde el viernes 17 de octubre hasta el domingo 19 de octubre.

Según el reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este sistema impactará en todas las regiones norte y centro, dando paso a un patrón más fresco y húmedo característico de la temporada otoñal. ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Podría ser perjudicial el descenso de las temperaturas en esta zona de EE. UU.?

Frente frío en Texas: cuándo y qué zonas se verán afectadas tras descenso de las temperaturas

Medios internacionales difundieron datos importantes sobre el reciente cambio climático en un lugar específico de EE. UU. Por ello, mediante unas declaraciones de meteorólogos a la prensa, se pronosticó la llegada de una disminución moderada de las temperaturas en Texas en los próximos días, afectando principalmente áreas como el Panhandle y la región de Dallas-Fort Worth, donde se prevén lluvias dispersas.

No obstante, en el sur del estado, se podrá disfrutar de un clima cálido, con condiciones estables y baja probabilidad de precipitaciones.

Por su parte, El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) también se pronunció y confirmó que un frente frío llegará a Texas durante el fin de semana, entre el 17 y el 19 de octubre, comenzando por el norte y avanzando hacia el centro.

Con ello, se reveló que en Dallas-Fort Worth, las temperaturas máximas descenderán de 88°F (31°C) a 83°F (28°C), mientras que las mínimas nocturnas podrían acercarse a los 60°F (15°C).

En tanto, el meteorólogo Anthony Franze, del San Antonio Express-News, comentó que este tipo de sistemas son comunes a mediados de octubre. "Cuando los modelos comienzan a mostrar aire más frío con varios días de anticipación, es una señal de que el patrón atmosférico se vuelve más activo", señaló para el público en general.

¿Qué zonas se verán afectadas con este cambio? AQUÍ la lista

Es bueno mencionar que, en El Panhandle, se llevará a cabo la primera área en experimentar un cambio muy drástico en las condiciones climáticas. En Amarillo, se anticipan temperaturas máximas de 27°C (81°F) y mínimas que podrían descender a 8°C (47°F) el viernes, y a 6°C (43°F) el sábado.

Más al norte, en Dalhart, las temperaturas diurnas alcanzarán aproximadamente 22°C (73°F), mientras que durante la noche podrían caer hasta 3°C (38°F). Este descenso en las temperaturas es característico de octubre y se verá acentuado por vientos del norte y una baja humedad, lo que incrementará la sensación de frío en las primeras horas del día. No obstante, en el sur no habría ningún inconveniente con el clima.