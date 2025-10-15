¡Adiós, verano! ¿Cuándo cambia el horario en Texas? Desde ESTE MOMENTO, ajusta tu reloj para el invierno

¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Texas? Con el final del horario de verano acercándose, los residentes de Texas deben prepararse para ajustar sus relojes y adaptarse al horario de invierno. Este cambio anual, que afecta a casi todo Estados Unidos, permite disfrutar de una hora extra de sueño y marca la llegada de días más cortos y noches más largas.

Cambio de horario en Texas en 2025: fechas y detalles. Foto: Open AI

¿Cuándo cambia el horario en Texas?

El cambio al horario de invierno en Texas está programado para el domingo 2 de noviembre de 2025. En ese día, a las 2:00 a.m., los relojes deberán retroceder una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m. Este ajuste concluirá oficialmente el horario de verano, que comenzó el 9 de marzo de este mismo año, y se mantendrá vigente hasta el 8 de marzo de 2026.

La mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, actualizan la hora de manera automática. Sin embargo, los relojes analógicos, de pared o aquellos que no estén conectados a internet requerirán un ajuste manual. Las autoridades locales recomiendan revisar cada dispositivo para evitar confusiones al día siguiente.

¿Eliminará Texas el horario de verano? La presión para un reloj permanente

Recientemente, Texas aprobó la ley estatal HB 1393, con el objetivo de eliminar el cambio de horario estacional y establecer un horario fijo, conocido como la "Hora de Texas". Esta ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 20 de junio de 2025 y busca mantener de manera permanente el horario de verano.

No obstante, la aplicación de esta normativa depende aún de la aprobación del Congreso federal, ya que las reglas sobre los cambios de hora están reguladas a nivel nacional.

Según el representante Will Metcalf, uno de los impulsores de la iniciativa, mantener un horario único mejoraría la calidad de vida de los texanos al reducir las interrupciones del sueño, brindar más luz natural por la tarde y estabilizar las rutinas diarias. Entre los beneficios destacados del horario fijo se encuentran:

Salud y bienestar : menos alteraciones del sueño y mejoras en la salud mental.

: menos alteraciones del sueño y mejoras en la salud mental. Seguridad vial : reducción potencial de accidentes de tráfico.

: reducción potencial de accidentes de tráfico. Ahorro energético : un uso más eficiente de la luz natural podría disminuir el consumo eléctrico.

: un uso más eficiente de la luz natural podría disminuir el consumo eléctrico. Mayor productividad: trabajadores y estudiantes contarían con horarios más consistentes.

Husos horarios en Texas y ciudades principales

Texas tiene dos husos horarios:

Zona Horaria Central (Central Time Zone)

Ciudades : Houston, Dallas, Austin, San Antonio

: Houston, Dallas, Austin, San Antonio Horario: UTC-6 (estándar), UTC-5 (verano)

Zona Horaria de la Montaña (Mountain Time Zone)

Ciudades : El Paso, condado de Hudspeth

: El Paso, condado de Hudspeth Horario: UTC-7 (estándar), UTC-6 (verano)

Ambas zonas horarias de Texas ajustan sus relojes al cambio de horario de verano al mismo tiempo, respetando la hora local de cada región. Esto facilita la coordinación entre las distintas ciudades del estado.