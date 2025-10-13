- Hoy:
ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
La Oficina del Sheriff del Condado de Pulaski informó que este domingo una persona fue detenida luego de que se reportara una amenaza de bomba en un Walmart.
La mañana del domingo se vivió un momento de tensión en el condado de Pulaski, Virginia, luego de que se registrara una amenaza de bomba en una de las tiendas de Walmart USA ubicada en Fairlawn. Gracias a la rápida intervención de las autoridades, la situación fue controlada sin que se reportaran daños materiales ni personas heridas.
La persona fue detenida y no hubo más amenazas.
PUEDES VER: El producto de Walmart que cuesta solo US$3 y está revolucionando la seguridad en miles de hogares de EE. UU.
Detienen a un sospechoso por amenaza de bomba en Walmart de Fairlawn
De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del condado de Pulaski, la alarma se activó alrededor de las 9:30 a. m. del domingo, tras recibirse una advertencia sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en una tienda de Walmart en EE. UU.
Los agentes de seguridad actuaron de inmediato, evacuaron la zona y desplegaron un operativo para garantizar la seguridad de empleados y clientes. Tras la inspección, no se encontraron explosivos ni se detectaron otras amenazas adicionales.
Un individuo señalado como presunto responsable de emitir la amenaza fue puesto bajo custodia. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los motivos detrás del incidente.
Número de teléfono de atención al cliente de Walmart
Si necesitas comunicarte directamente con la tienda para obtener información oficial sobre horarios, servicios o medidas de seguridad, puedes llamar al número de atención al cliente de Walmart en EE. UU.: 1-800-925-6278 (1-800-WALMART).
Además, siempre es recomendable verificar cualquier novedad a través del sitio web oficial de Walmart para obtener información actualizada y confiable.
