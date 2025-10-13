- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Islandia vs Francia
- Uruguay vs. Uzbekistán
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
ALARMANTE en Walmart: detienen a un hombre con historial criminal por robar $80 en el área de autocobro
Un hombre costarricense en Kissimmee fue detenido en Clermont por intentar sustraer más de $80 de un Walmart ocultando la mercancía en el área de autocobro.
Un hecho reciente ha generado preocupación entre los responsables y clientes de Walmart tras un intento de hurto en una de sus sucursales. Byron Fonseca, ciudadano costarricense de 39 años residente en Kissimmee, fue arrestado el pasado sábado en Clermont, Florida, luego de intentar abandonar el establecimiento sin abonar artículos por un total de 80 dólares mediante la caja de autoservicio.
Crecen los incidentes de robo mediante autoservicio.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
Detienen a un hombre con antecedentes criminales por robar $80 en el área de autocobro de Walmart
Según el informe de la Oficina del Sheriff del condado de Lake, el incidente ocurrió alrededor de las 4:05 p.m. en la sucursal ubicada en el 550 de la U.S. Highway 27. Las cámaras de seguridad captaron a Fonseca colocando varios artículos uno sobre otro en la caja de autocobro y escaneando únicamente el primero, mientras que el resto pasaba directamente al área de empaque sin ser registrado.
Cuando intentó abandonar el establecimiento con los productos sin pagar, el personal de prevención de pérdidas lo interceptó y recuperó la mercancía. El valor total de los artículos recuperados ascendió a 80,32 dólares. Tras la detención, Fonseca fue llevado a la cárcel del condado de Lake y enfrentó un cargo de robo menor al por menor, considerado como segunda ofensa debido a antecedentes previos.
La investigación policial reveló que Fonseca tenía antecedentes en Nueva Jersey, incluyendo varias órdenes de arresto por delitos de hurto y una condena reciente por robo en marzo de este año. Estas órdenes no se ejecutaron porque no contemplaban extradición fuera del estado.
Riesgos del autocobro en Walmart
Este caso pone de relieve una tendencia creciente: los sistemas de autocobro, diseñados para agilizar las compras, se han convertido en un punto vulnerable que facilita los intentos de robo. Las autoridades en Florida han reportado un incremento de incidentes similares, alertando a tiendas y clientes sobre la necesidad de implementar medidas adicionales de seguridad en estas áreas.
Tras pagar una fianza de 1,000 dólares, Fonseca fue liberado mientras continúa el proceso judicial en el condado de Lake. Este episodio sirve como recordatorio de la importancia de la vigilancia en los autocobros y de que los consumidores presten atención al utilizar estas cajas rápidas.
- 1
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: emprendedor venezolano conquista Walmart con su pan artesanal
- 2
El producto vendido en Walmart y Amazon que debes DEJAR DE USAR inmediatamente: se reportó una muerte en EE. UU.
- 3
Nicolás Maduro en la mira: altos funcionarios de Trump planifican su derrocamiento en Venezuela
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50