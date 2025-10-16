Tras un proceso de investigación, un hombre de 29 años originario de Sayre y que responde al nombre de Dustin James Hill, ha sido sentenciado a una pena de prisión que oscila entre tres y 23 meses por el delito de robo en las tiendas minoristas de Estados Unidos. La fuerte decisión se llevó a cabo recientemente en la audiencia de sentencia en el tribunal del condado de Bradford. AQUÍ más detalles y qué otras sanciones recibió.

Hombre que cometió robo en Walmart recibe sentencia y tendrá que pagar indemnización

'Northcentralpa' y otros medios internacionales, además de las autoridades de Pensilvania, confirmaron la grave situación que deberá asumir James Hill, esto luego que el tribunal del condado de Bradford dictara sentencia en su contra tras el reporte de un robo en tiendas minoristas; entre ellas, Walmart. El individuo deberá abonar también una indemnización del cual no se reveló el monto.

Cabe resaltar que el arresto de Hill se llevó a cabo en febrero de este año, cuando el agente Hunter Condusta, del Departamento de Policía del Municipio de Athens, lo descubrió en pleno hurto en un Walmart local. Tras ello fue detenido y estuvo a la espera de una resolución al respecto.

Ahora, el fiscal de distrito, Richard Wilson, hizo pública la fuerte sentencia que se le brindó y lamentó que esta no fuera la primera condena de Hill por delitos similares. "Esta no fue la primera condena de Hill por robo en tiendas, desafortunadamente", expresó.

Y es que, según los registros judiciales, el acusado enfrentó cargos por robos en Athens en tres ocasiones durante enero, una en febrero y nuevamente en abril.

