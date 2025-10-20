- Hoy:
ALARMANTE detención en Walmart: tienda de Wasco es evacuada por peligroso HOMBRE ARMADO con herramientas de caza
El domingo, policías de Wasco respondieron a un reporte sobre una persona con comportamiento extraño en el Walmart de la 401 Central Avenue, Estados Unidos.
Un despliegue policial en Wasco concluyó sin personas lesionadas después de que un individuo armado con un arco, flechas y una ballesta generara tensión en una tienda de Walmart USA. Las fuerzas del orden respondieron de inmediato para resguardar la seguridad de los compradores y del personal.
Policías de Wasco respondieron a un reporte de un hombre alterado en Walmart.
Evacúan Walmart de Wasco tras amenaza de hombre armado con arco y flecha
El domingo, agentes del Departamento de Policía de Wasco acudieron a la sucursal de Walmart, ubicada en el 401 de Central Ave, tras recibir reportes sobre un individuo que mostraba un comportamiento inestable dentro del establecimiento.
De acuerdo con el informe policial, el hombre portaba un arco y una ballesta, lo que llevó a las autoridades a coordinar un plan de evacuación para garantizar la seguridad de todas las personas presentes. Gracias a la colaboración entre la policía y el personal de la tienda, los clientes y empleados fueron desalojados de manera ordenada y segura.
Arrestan al sospechoso y Walmart USA vuelve a la normalidad
El sospechoso fue finalmente arrestado sin que se registraran incidentes violentos ni personas heridas, según informaron las autoridades locales. Una vez controlada la situación, el establecimiento reanudó sus operaciones con normalidad tras asegurarse completamente el área.
El individuo fue puesto bajo custodia y trasladado a la Lerdo Jail, donde enfrenta cargos preliminares por posesión de un arma mortal y allanamiento.
En un comunicado, el Departamento de Policía de Wasco destacó la rápida reacción del personal de Walmart USA y de sus oficiales, subrayando que "gracias a la cooperación y a la respuesta inmediata se logró proteger a la comunidad y evitar consecuencias mayores".
Las autoridades aclararon que no existe ninguna amenaza activa para el público tras el arresto. "La situación fue manejada de manera controlada y segura, y no se reportaron personas heridas", informaron KBAK CBS 29 y KBFX Fox58.
