ALERTA en Walmart: Exgerente acusada de DELITO GRAVE fue capturada tras 3 años prófuga, ¿por qué tardaron tanto en encontrarla?

Según informa FOX 32 Chicago, una exgerente de Walmart en Joliet, Illinois, fue detenida después de permanecer prófuga durante tres años. La mujer estaba acusada de sustraer $136,000 durante un turno nocturno en 2022. Su arresto se logró gracias a una investigación minuciosa llevada a cabo por las autoridades locales.

Exgerente de Walmart en Joliet, acusada de robo, fue capturada tras 3 años prófuga

En 2022, la exgerente de Walmart USA en Joliet fue acusada de sustraer bolsas con $136,000 durante su turno nocturno. Aunque las autoridades emitieron una orden de arresto, la mujer logró evadir la captura durante tres años. Finalmente, fue detenida tras una investigación exhaustiva realizada por las autoridades locales.

Una exgerente de Walmart en Joliet presuntamente robó $136,000 en efectivo durante un turno nocturno en 2022.

¿Por qué demoraron tanto en encontrarla?

El subjefe Dan Jungles, de la Oficina del Sheriff del Condado de Will, explicó a FOX 32 Chicago que la demora en la captura se debió a varios factores, incluyendo la falta de pistas claras sobre su paradero y la necesidad de coordinar esfuerzos entre distintas agencias de seguridad.

Las autoridades trabajaron de manera diligente para recopilar la información necesaria y localizar a la exgerente, lo que finalmente condujo a su arresto.

Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la colaboración entre agencias para resolver delitos financieros y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.