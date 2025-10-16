ALERTA en Target y Walmart: atrapan a sospechoso de orquestar robo masivo de preciado artículo coleccionable en tiendas

En Santa Rosa, las autoridades consiguieron arrestar a un hombre que formaba parte de una red sofisticada dedicada a robar sets de LEGO, un producto muy apreciado por los coleccionistas, en Target y Walmart USA. La detención llegó después de una investigación cuidadosa y un allanamiento que descubrió un plan bien estructurado para sustraer y revender estas piezas.

Arrestan a sospechoso de dirigir operación de robo de Legos en Target y Walmart en Santa Rosa

Robert López, de 39 años, residente en Hidden Valley Lake, condado de Lake, fue arrestado por detectives del Departamento de Policía de Santa Rosa. Lo señalaron como el supuesto cabecilla de una red criminal dedicada al robo de sets exclusivos de LEGO, los cuales sustraían de tiendas como Target y Walmart USA.

Durante aproximadamente un mes, los oficiales siguieron las pistas que demostraron que López no solo coordinaba los robos, sino que también compraba los productos sustraídos a precios bajos para luego comercializarlos y obtener beneficios económicos.

El registro realizado en la residencia de López, ubicada en la cuadra 18000 de Spyglass Road, reveló un taller dedicado al manejo y clasificación de miles de piezas de LEGO. Las áreas de la casa, desde la cocina hasta el garaje, estaban abarrotadas de contenedores llenos de minifiguras desarmadas, sets sin abrir y material para empaquetar, lo que evidenciaba una operación a gran escala orientada a la reventa.

Los oficiales encontraron piezas de LEGO por toda la casa.

Armas ilegales y cargos formales

Durante el allanamiento, las autoridades también encontraron varias armas de fuego, incluyendo una escopeta de corredera, un rifle de asalto y una pistola cargada, junto con municiones. López, quien ya tiene antecedentes penales, enfrenta cargos adicionales por posesión ilegal de armas, ya que la ley le prohíbe tenerlas debido a su historial.

Actualmente, López permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Sonoma, acusado de robo organizado en tiendas minoristas, conspiración y posesión ilegal de armas, entre otros cargos. La policía también confirmó la existencia de registros digitales que prueban que López coordinaba los robos con otros cómplices en tiendas locales para obtener mercancía específica.