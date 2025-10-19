ALERTA en Walmart del sur de Colorado: tienda fue evacuada luego de que empleados reportaran una "AMENAZA SILENCIOSA"

Según informó KKTV 11 News, lo que parecía ser una tarde normal en el sur de Colorado tomó un giro inesperado cuando un supermercado Walmart USA tuvo que ser desalojado de inmediato por una posible fuga de gas. Las autoridades acudieron con rapidez para proteger a los trabajadores y a las personas que se encontraban en el lugar.

Evacúan Walmart en el sur de Colorado.

Evacúan un Walmart en el sur de Colorado tras reporte de posible fuga de gas

La tarde del sábado, un establecimiento de Walmart ubicado entre las calles 85 y 87 en Colorado Springs fue desalojado luego de que miembros del personal detectaran un fuerte olor que asociaron con gas. Ante esta situación, los trabajadores activaron los protocolos de seguridad y ordenaron la evacuación preventiva alrededor de la 1:00 p. m.

De acuerdo con Colorado Springs Utilities (CSU), tras recibir la alerta, un equipo de bomberos y técnicos de la compañía de servicios acudió al lugar para realizar una inspección minuciosa.

Autoridades descartan fugas activas y confirman que no se registraron heridos

Según Colorado Springs Utilities (CSU), tras unos 20 minutos de revisión no se registraron lecturas que confirmaran la presencia de fugas activas. La evacuación se mantuvo mientras se aseguraba el perímetro para garantizar que no existiera ningún riesgo para la comunidad.

La City of Fountain también emitió un comunicado en el que aseguró que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores durante el incidente.

Esta medida preventiva, aunque generó preocupación entre clientes y vecinos, permitió a las autoridades responder con rapidez ante lo que pudo haber representado una amenaza silenciosa y potencialmente peligrosa.