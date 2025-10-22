Recientemente, medios internacionales informaron sobre un hecho que preocupó a los clientes y trabajadores de Walmart: un individuo residente en Fairfax ha sido detenido tras ser acusado de realizar una amenaza de bomba durante el fin de semana en una tienda de la empresa estadounidense, ubicada en el condado de Orange.

A continuación, los detalles y las medidas que tomaron las autoridades al respecto, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los consumidores y trabajadores del establecimiento.

Alerta en Walmart del condado de Orange: arrestan a hombre tras amenaza de bomba a tienda

'Cbs19news' compartió información valiosa sobre la decisión que tomó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, entidad que confirmó la detención de un hombre de 45 años, que responde al nombre de Abbas Zainulabdeen H. Al Saadi. Su arresto se llevó a cabo el pasado domingo en las cercanías de A y K Boulevard, en EE. UU.

Según los reportes, el suceso se realizó en el Walmart ubicado en Germanna Highway, donde se hizo presente una gran cantidad de agentes policiales, mientras se realizaban las labores de búsqueda del sospechoso, quien fue identificado luego como Al Saadi. Hasta el momento no se ha informado más datos personales sobre él.

No obstante, se reveló que el individuo, tras ser privado de su libertad, enfrenta serios cargos, que incluyen amenazas de bombardear o incendiar, así como allanamiento. Hasta el cierre de la nota, se conoció que se encuentra recluido sin derecho a fianza en la cárcel regional de Virginia Central.

Walmart: otro caso de arresto de hombre acusado de robar en tienda

Por otro lado, hace unos días, 'Ocala-news' informó sobre el robo que se registró el jueves 21 de agosto a las 5:45 p. m. en el Walmart situado en 11012 N Williams Street, Dunnellon. Según se difundió, un individuo manejaba un carrito repleto de mercancía valorada en cientos de dólares cuando un recepcionista lo interceptó, solicitándole un recibo de compra.

El sujeto que hurtó allí, había pasado por las cajas sin efectuar ningún pago y se había negado a presentar comprobante alguno, abandonando la tienda a bordo de un Mitsubishi, dejando atrás los artículos robados. Entre los objetos robados se hallaron una lona resistente, ropa, un par de zapatillas deportivas, una aspiradora, papel tapiz, entre otros productos.