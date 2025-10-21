- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes con Green Card: esta es LA RAZÓN por la que este grupo no es elegible para el importante documento en EE. UU.
Conoce en esta nota más sobre la lotería de visas por diversidad en EE. UU. y por qué este país no puede ser elegible. ¿Qué complicaciones tiene este grupo?
Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. difundió la última actualización de la lotería de visas de diversidad de 2026 en su boletín de visas en noviembre. Un país ha llamado la atención por ser ausente para la inscripción de este trámite, conocido popularmente como "Lotería de Green Cards". ¿Por qué este grupo de extranjeros no puede ser elegible para este beneficio? AQUÍ los detalles.
ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes
Green Card: la razón por la que estos inmigrantes no son elegibles en EE. UU.
Es importante conocer que, la lotería de visas por diversidad en EE. UU. (para obtener Green Card), es un programa anual del gobierno que ha sido diseñado para beneficiar a todos los individuos provenientes de naciones con escasa migración hacia el país americano. Según lo indicado por la propia entidad, la iniciativa busca favorecer a "inmigrantes de la diversidad".
Green Card 2025: la razón por la que estos inmigrantes no son elegibles en EE. UU.
Pese a que, la selección de los solicitantes de visas se realiza de manera aleatoria, es importante que todos los participantes cumplan con los criterios de seguridad y elegibilidad establecidos para la obtención de visas. No obstante, los habitantes de la India están excluidos del programa debido a que la inmigración desde este país hacia Estados Unidos ha superado los 50.000 individuos en los últimos cinco años.
Aquel dato descalificó a India automáticamente. Como se recuerda, el beneficio está diseñado para poder favorecer a naciones con menores tasas de inmigración hacia la nación de Donald Trump.
La situación de India frente a la Lotería de visas 2026 (Green Card)
A continuación, te compartimos más información sobre lo que está pasando en India y por qué sus habitantes no pueden optar por esta vía para ingresar a EE. UU.:
- Restricción por alto volumen de inmigración: El objetivo es fomentar la diversidad entre los inmigrantes en Estados Unidos, pero los ciudadanos de este país cuentan con un alto número de inmigrantes en comparación con otros.
- India excede el umbral: Recientes estadísticas de inmigración indican que India ha sobrepasado el límite de 50.000 inmigrantes en los últimos cinco años, lo que la convierte en un país inelegible para la lotería de visas de diversidad, al menos hasta el año 2028.
- Otras opciones de inmigración: Pese a la ineligibilidad para la lotería, los ciudadanos indios cuentan con diversas alternativas para inmigrar a EE. UU., tales como una visa de trabajo, como la H-1B, en residencia permanente, así como la inmigración a través de inversiones, el asilo o el patrocinio familiar.
