Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. difundió la última actualización de la lotería de visas de diversidad de 2026 en su boletín de visas en noviembre. Un país ha llamado la atención por ser ausente para la inscripción de este trámite, conocido popularmente como "Lotería de Green Cards". ¿Por qué este grupo de extranjeros no puede ser elegible para este beneficio? AQUÍ los detalles.

Green Card: la razón por la que estos inmigrantes no son elegibles en EE. UU.

Es importante conocer que, la lotería de visas por diversidad en EE. UU. (para obtener Green Card), es un programa anual del gobierno que ha sido diseñado para beneficiar a todos los individuos provenientes de naciones con escasa migración hacia el país americano. Según lo indicado por la propia entidad, la iniciativa busca favorecer a "inmigrantes de la diversidad".

Green Card 2025: la razón por la que estos inmigrantes no son elegibles en EE. UU.

Pese a que, la selección de los solicitantes de visas se realiza de manera aleatoria, es importante que todos los participantes cumplan con los criterios de seguridad y elegibilidad establecidos para la obtención de visas. No obstante, los habitantes de la India están excluidos del programa debido a que la inmigración desde este país hacia Estados Unidos ha superado los 50.000 individuos en los últimos cinco años.

Aquel dato descalificó a India automáticamente. Como se recuerda, el beneficio está diseñado para poder favorecer a naciones con menores tasas de inmigración hacia la nación de Donald Trump.

La situación de India frente a la Lotería de visas 2026 (Green Card)

A continuación, te compartimos más información sobre lo que está pasando en India y por qué sus habitantes no pueden optar por esta vía para ingresar a EE. UU.: