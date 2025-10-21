Recientemente, se informó sobre el notable cambio en las acciones de la empresa Beyond Meat, las cuales experimentaron un incremento superior al 60%, esto luego del anuncio de la empresa sobre la ampliación de la distribución de sus productos de carne vegetal a más de 2.000 tiendas Walmart en todo Estados Unidos.

Vale resaltar que, esta nueva estrategia tiene como finalidad aumentar la presencia de la marca en el mercado estadounidense y satisfacer la creciente demanda de alternativas vegetales entre los consumidores. A continuación, más detalles y cómo se verá beneficiado la popular compañía experta en carnes.

Beyond Meat: acciones se disparan tras expandir distribución de productos en Walmart

Según portales internacionales, el aumento seguirá dándose tras un notable repunte de Beyond Meat, con unas acciones que han subido hasta un 180% en los últimos tres días, impulsado en medio de las especulaciones en el mercado sobre un posible estrangulamiento de posiciones cortas.

Cabe resaltar que, esta noticia difundida el último martes, ha ayudado a fortalecer aún más este impulso. La compañía ha revelado que Walmart será uno de los primeros minoristas a nivel nacional en ofrecer su nuevo paquete de seis hamburguesas Beyond Burger, que, hace poco, presentó la última versión de su producto en un formato más accesible.

"Estamos orgullosos de expandir nuestra distribución en Walmart, proporcionando a más consumidores acceso a los productos de proteína vegetal limpios y nutritivos de Beyond", mencionó Ethan Brown, fundador y director de la empresa Beyond Meat.

Asimismo, resaltó más detalles sobre un nuevo producto en la línea. "En un momento en que muchos hogares están navegando por el aumento de los precios de los alimentos, nos complace presentar nuestro nuevo paquete económico Beyond Burger, la misma hamburguesa de gran sabor a un precio más bajo, que proporciona 21g de proteína, sin colesterol y solo 2g de grasa saturada proveniente de aceite de aguacate saludable para el corazón por porción", sentenció.

Otros productos de Beyond Meat forman parte de la expansión de la distribución en Walmart

En ese contexto, es importante conocer que, la expansión en la distribución incluirá también otros tres productos, que son los siguientes: