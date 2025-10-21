- Hoy:
Walmart confirma la mejor noticia por el Día de Acción de Gracias 2025: anuncia canasta de alimentos a solo 4 dólares en EE. UU.
Walmart sorprendió al reducir el costo de la canasta de alimentos por motivo del Día de Acción de Gracias 2025 en EE. UU. ¿Cómo aplicar a este DESCUENTO?
Buena noticia para los clientes. Recientemente, Walmart ha sorprendido al presentar su nueva oferta de alimentos para el Día de Acción de Gracias 2025. Esta vez, la empresa estadounidense estableció un costo de menos de 4 dólares por persona.
Vale resaltar que el nuevo precio representa el más bajo desde el inicio de este programa en 2022. La presentación se llevó a cabo en un momento en que los consumidores en Estados Unidos lidian con una inflación continua y una creciente incertidumbre en el ámbito económico. AQUÍ los detalles y cómo comprar la mejor canasta de alimentos para esta fecha en especial.
Día de Acción de Gracias: Walmart anuncia canasta de alimentos a solo 4 dólares
Es importante conocer que, la canasta en Walmart, diseñada para atender a 10 personas, incluye más de 20 productos, entre los que figuran el pavo, papas, mezcla para relleno, cebollas fritas, bases para pastel y macarrones con queso en caja.
'Marketscreener' y otros medios informaron que, este cotizado paquete, que en el 2024 tenía un costo aproximado de 7 dólares por persona, ahora costará 4 dólares por persona. Este anuncio se dio una semana después de que la filial estadounidense de la cadena alemana de supermercados Aldi presentara una oferta similar para las festividades.
La disminución de precios se está llevando en medio de un contexto donde los minoristas estadounidenses están ajustando sus estrategias comerciales ante la llegada de la lucrativa temporada navideña. Este periodo es especialmente crítico para los hogares de menores ingresos, que enfrentan la presión del aumento del costo de vida y la incertidumbre con la política comercial de EE. UU.
Cabe recalcar que la temporada de compras navideñas, la cual abarca desde noviembre hasta enero, incluye eventos clave como el Día de Acción de Gracias, Black Friday, Cyber Monday y Navidad, fechas que representan una parte considerable de las ventas anuales de los minoristas y del gasto de los clientes.
Walmart y su impacto en los consumidores en Estados Unidos
Por otro lado, es importante conocer que, en agosto de este año, Walmart ajustó al alza sus proyecciones anuales, esto pese a haber experimentado su primer incumplimiento en ganancias trimestrales en más de tres años.
La semana pasada, el CEO de la empresa en el país americano destacó que los consumidores continúan demostrando resiliencia y sosteniendo un ritmo de gasto saludable.
