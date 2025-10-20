Recientemente, una mujer de 45 años, residente de Killeen, Estados Unidos, se encuentra en una situación complicada tras enfrentar cargos por el delito de robo agravado, esto luego de incidente ocurrido el 16 de octubre en la gasolinera Walmart ubicada en Lowes Blvd. A continuación, todos los detalles de este hecho.

Walmart: asaltante de 45 años es arrestada tras robar con arma de fuego en gasolinera

Según el informe de la policía de Killeen y los medios, a las 9:42 p. m. se reportó una llamada alertando sobre la situación en dicho lugar. Allí, se indicó que la mujer se acercó a la caja registradora, mostró un arma de fuego y exigió el dinero. La trabajadora del local cumplió las órdenes de la sospechosa y cumplió su solicitud. La mujer se fue del establecimiento con una gran suma de efectivo.

'Fox44' y las autoridades locales de EE. UU. anunciaron que, sobre este hecho, se compartió una alerta a todos los oficiales de la zona. Posteriormente, alrededor de la medianoche, los agentes realizaban patrullajes en la cuadra 1000 de la Autopista Central de Texas cuando detectaron un vehículo detenido cerca de la entrada principal de una tienda Walgreens.

Asaltante de 45 años es arrestada tras robar con arma de fuego en gasolinera de Walmart.

Al ingresar al establecimiento, encontraron a una mujer que coincidía con las características de la sospechosa del robo reportado anteriormente. Durante el contacto con la mujer, los agentes recuperaron un arma de fuego y una suma de dinero en efectivo, que correspondía a lo sustraído en aquel incidente delictivo.

Asimismo, se informó que se llevó a cabo una rueda de reconocimiento fotográfica, en la que los testigos identificaron a la mujer como la presunta autora del robo. La sospechosa fue identificada como Diana Kim Santellan, de 45 años, residente de Killeen. Hasta el momento, se conoce aquellos datos al respecto.

¿Qué cargos enfrenta Diana Kim tras robo en gasolinera?

La mujer detenida fue trasladada a la Cárcel de la Ciudad de Killeen en Estados Unidos y, posteriormente, fue trasladada a las instalaciones del Condado de Bell.

Este lunes 20 de octubre, se confirmó que ella enfrenta cargos por robo con agravantes, y que se le ha informado sobre el establecimiento de una fianza de 150.000 dólares.