La GRAN NOTICIA de Walmart: nueva edición de campaña solidaria destinará alimentos y apoyo financiero a mujeres embarazadas

Walmart de México y Centroamérica se unió al Banco de Alimentos de Guatemala para dar inicio a una nueva fase de la campaña solidaria llamada "Manos al Rescate 2025". El objetivo principal de esta iniciativa es reunir más de 120,000 libras de alimentos, además de donaciones económicas, con el fin de brindar apoyo a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que atraviesan situaciones difíciles en el país.

¿Cómo apoyar la campaña "Manos al Rescate 2025" en tiendas Walmart y Paiz?

Según el Periódico Digital Centroamericano y del Caribe, del 24 al 26 de octubre, los clientes de Walmart Roosevelt y Paiz podrán unirse a esta noble causa entregando donaciones de alimentos en los puntos habilitados dentro de las tiendas participantes.

También está disponible la opción de contribuir con aportes monetarios a través de la plataforma en línea o mediante la cuenta bancaria Bantrab No. 285002346-6, registrada a nombre de la Asociación Civil Solidarista Génesis.

Cada contribución es vital para brindar bienestar nutricional y esperanza a las madres y sus bebés que enfrentan inseguridad alimentaria en Guatemala.

La campaña "Manos al Rescate 2025" estará activa hasta el 21 de noviembre e incluirá actividades de recolección, voluntariado corporativo y jornadas de concientización sobre la nutrición en las primeras etapas de la vida.

Nutrición en embarazo y lactancia para combatir la desnutrición en Guatemala

Guatemala enfrenta un grave problema de desnutrición crónica, que afecta a uno de cada dos niños menores de cinco años, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

El buen estado nutricional durante el embarazo y la etapa de lactancia es fundamental para evitar estas cifras, ya que los primeros 1,000 días de vida, desde la concepción hasta los dos años, son decisivos para el desarrollo físico y mental del niño.

Sin embargo, más del 40 % de las mujeres embarazadas presentan anemia, un problema que se agrava debido a limitaciones económicas y la falta de acceso a alimentos adecuados, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Walmart y Banco de Alimentos de Guatemala: compromiso y solidaridad para mejorar vidas

Carol Mérida, Subgerente de Proyectos del Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento, destacó que "cada libra donada es mucho más que alimento; representa salud, energía y esperanza para las madres y sus bebés".

Por su parte, Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart, subrayó la satisfacción que representa para la compañía apoyar iniciativas que mejoran la calidad de vida de las familias guatemaltecas a través de la colaboración y el trabajo conjunto.