PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá
Un operativo policial se desplegó anoche en Plaza Altea, Tonalá, tras un asalto armado al Walmart, donde los delincuentes huyeron al romper la valla perimetral.
Según informó Milenio, durante la noche del domingo, un grupo de al menos cinco individuos armados llevó a cabo un robo en un supermercado de la plaza Altea, en Tonalá, Jalisco. Los asaltantes se llevaron aproximadamente 200 mil pesos de un Walmart México y contaban con un plan de escape bien coordinado para evadir la captura.
Autoridades acuden a Plaza Altea tras incidente | Vicente Torres
Asaltantes huyen con 200,000 pesos tras audaz robo "de película" en Walmart de Tonalá
El atraco ocurrió poco antes de las 8:00 p.m., cuando los sujetos ingresaron al establecimiento de Walmart México y se dirigieron directamente al área de atención al cliente. Allí sometieron al personal y lo obligaron a entregar el dinero disponible en ese momento.
Según los primeros reportes, el robo fue planeado con anticipación, ya que los delincuentes escaparon a bordo de una camioneta familiar, la cual posteriormente abandonaron a pocos metros del lugar.
Ruta de escape estratégica de los asaltantes de Walmart en Plaza Altea
Lo más notable del asalto fue la detallada ruta de escape utilizada por los delincuentes. Tras obtener el dinero de Walmart México, los sujetos abordaron la camioneta en la que habían llegado, pero, en lugar de huir por las vías principales, la abandonaron estratégicamente en la parte trasera del estacionamiento de la plaza.
Desde ese punto, los asaltantes concretaron su escape a través de un boquete que habían abierto previamente en la malla ciclónica que delimita el perímetro de la plaza. Esta maniobra organizada les permitió dispersarse rápidamente y dificultó su localización por parte de las fuerzas del orden.
Elementos de la Fiscalía del Estado ya analizan las cámaras de videovigilancia del centro comercial y sus alrededores para identificar y localizar a los responsables del hecho.
El personal de la Fiscalía asumirá ahora el mando de la investigación y realizará entrevistas a los empleados de la tienda de autoservicio con el objetivo de recabar testimonios e indicios que permitan identificar y capturar a los responsables de este audaz atraco.
