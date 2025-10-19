ALERTA en Target: Cuatro detenidos enfrentan cargos por ROBAR un "botín millonario" de una tienda en Ámsterdam

Cuatro individuos fueron arrestados en Ámsterdam, Nueva York, tras ser acusados de sustraer más de $1,500 en productos de una tienda Target USA local. El robo habría ocurrido en dos ocasiones durante el mes de octubre de 2025.

De izquierda a derecha se encuentran: Matthew Richards, Amy Steele, Tiffany Terzi y Donald Terzi.

De acuerdo con WSYX ABC 6, la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery informó que los detenidos enfrentan cargos que incluyen hurto mayor en cuarto grado, conspiración en quinto grado y hurto menor.

Detienen a cuatro personas por robar más de 1.500 dólares en productos de Target en Ámsterdam

El 13 de octubre, alrededor de las 2:52 p.m., la policía respondió a un reporte de robo en progreso en la tienda Target USA ubicada sobre la Ruta Estatal 30. Al llegar, los oficiales encontraron que los sospechosos ya se habían retirado del lugar. Sin embargo, poco después, las patrullas localizaron su vehículo circulando hacia el sur por la misma carretera.

Según la investigación, el grupo cometió dos robos separados en la misma tienda: el 5 de octubre, con productos valorados en $738.94, y el 13 de octubre, con artículos por un total de $843.01, sumando en conjunto $1,581.95 en mercancía robada, entre la que se encontraban pequeños electrodomésticos, ropa de cama, prendas de vestir, bebidas y accesorios electrónicos.

Arrestos y procesos legales tras robo en Target USA

Amy Steele y Tiffany Terzi fueron liberadas bajo citación para comparecer ante el tribunal. Por otro lado, Donald Terzi y Matthew Richards fueron detenidos debido a condenas previas y a casos pendientes en su contra. Ambos permanecen recluidos en el Centro Correccional del Condado de Montgomery.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery agradeció la colaboración de la comunidad y resaltó la importancia de la vigilancia y la cooperación ciudadana en la prevención del delito.