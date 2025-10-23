ATENCIÓN, compradores en EE. UU.: los CONSEJOS CLAVE para conseguir grandes ofertas en TJ Maxx

Con el paso del tiempo, distintos descuentos van surgiendo y muchos de ellos son especialmente beneficiosos para personas con diferentes necesidades. En el caso de TJ Maxx, a pesar de que no han confirmado ofertas exclusivas para personas mayores, existen grandes descuentos que se centran en liquidaciones y el programa de recompensas TJX, los cuales se convierten en mejores opciones para aprovechar ofertas.

Además de las liquidaciones de etiquetas amarillas y las recompensas están disponibles para todos los clientes, también puedes disfrutar de otros beneficios como el envío gratis en compras online y consejos sobre los mejores momentos para ir de compras. A continuación, te mostramos cómo sacar el máximo provecho de tus compras en TJ Maxx.

Consejos para aprovechar los descuentos en TJ Maxx

Ventas de liquidación con etiqueta amarilla: Descuentos de hasta el 83%

Los eventos de liquidación con etiqueta amarilla son una de las mejores formas de ahorrar en TJ Maxx, ya que ofrecen descuentos significativos de hasta el 83% en una variedad de productos. Estas rebajas se realizan generalmente dos veces al año, en enero y a finales de junio o principios de agosto.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos en TJ Maxx.

¿Qué buscar? : Las etiquetas amarillas marcan el precio más bajo de un artículo durante la liquidación. Además, a medida que el evento avanza, puedes encontrar ofertas adicionales de "liquidación sobre liquidación" en línea.

Programa de recompensas TJX Rewards:

El programa de recompensas TJX Rewards es una excelente manera de obtener descuentos adicionales si eres un comprador frecuente tanto en TJ Maxx como en Marshalls o HomeGoods. La tarjeta de crédito TJX Rewards te ofrece un 10% de descuento en tu primera compra y un 5% de reembolso en recompensas por todas las compras realizadas en las tiendas de TJX.