ATENCIÓN, compradores en EE. UU.: los CONSEJOS CLAVE para conseguir grandes ofertas en TJ Maxx

Descubre cómo aprovechar al máximo los descuentos en TJ Maxx con liquidaciones de etiquetas amarillas, el programa de recompensas y envío gratis.

Gabriela Zevallos
Cómo aprovechar al máximo los descuentos en TJ Maxx. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Con el paso del tiempo, distintos descuentos van surgiendo y muchos de ellos son especialmente beneficiosos para personas con diferentes necesidades. En el caso de TJ Maxx, a pesar de que no han confirmado ofertas exclusivas para personas mayores, existen grandes descuentos que se centran en liquidaciones y el programa de recompensas TJX, los cuales se convierten en mejores opciones para aprovechar ofertas.

La decisión marca un cambio histórico en la política laboral del gigante minorista

Además de las liquidaciones de etiquetas amarillas y las recompensas están disponibles para todos los clientes, también puedes disfrutar de otros beneficios como el envío gratis en compras online y consejos sobre los mejores momentos para ir de compras. A continuación, te mostramos cómo sacar el máximo provecho de tus compras en TJ Maxx.

Consejos para aprovechar los descuentos en TJ Maxx

Ventas de liquidación con etiqueta amarilla: Descuentos de hasta el 83%

Los eventos de liquidación con etiqueta amarilla son una de las mejores formas de ahorrar en TJ Maxx, ya que ofrecen descuentos significativos de hasta el 83% en una variedad de productos. Estas rebajas se realizan generalmente dos veces al año, en enero y a finales de junio o principios de agosto.

Cómo aprovechar al máximo los descuentos en TJ Maxx.

  • ¿Qué buscar?: Las etiquetas amarillas marcan el precio más bajo de un artículo durante la liquidación. Además, a medida que el evento avanza, puedes encontrar ofertas adicionales de "liquidación sobre liquidación" en línea.
  • Como las liquidaciones varían de tienda a tienda, es recomendable visitar varias tiendas cercanas para comparar precios y encontrar los mejores descuentos.
Programa de recompensas TJX Rewards:

El programa de recompensas TJX Rewards es una excelente manera de obtener descuentos adicionales si eres un comprador frecuente tanto en TJ Maxx como en Marshalls o HomeGoods. La tarjeta de crédito TJX Rewards te ofrece un 10% de descuento en tu primera compra y un 5% de reembolso en recompensas por todas las compras realizadas en las tiendas de TJX.

  • Beneficios exclusivos: Además de los descuentos, los titulares de la tarjeta reciben invitaciones a eventos de compras especiales y otras promociones exclusivas.
  • Envío gratis: Si realizas compras en línea, puedes disfrutar de envío gratuito en pedidos superiores a $89 o al suscribirte al boletín de noticias, lo que te permitirá ahorrar aún más.
