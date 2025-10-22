Ahorrar dinero en compras cotidianas puede parecer complicado, pero una exempleada de Target reveló que existen formas simples y efectivas para gastar menos sin sacrificar necesidades básicas. A través de un video publicado en TikTok, la creadora de contenido Kaitlynd compartió una serie de consejos prácticos que muchos compradores desconocen y que pueden ayudarte a pagar menos en cada visita a la tienda.

Basándose en su experiencia como trabajadora en la cadena minorista, Kaitlynd explicó en qué consisten los llamados "saving hacks": trucos de ahorro que cualquier cliente puede aplicar. Según indicó, no se trata de cupones adicionales ni ofertas escondidas, sino de políticas internas que la tienda pone a disposición de todos los usuarios, pero que raramente se comunican de forma clara o visible.

Trucos para ahorrar en Target

Uno de los primeros consejos que Kaitlynd comparte está relacionado con los productos que vienen en cajas. Según ella, las cajas "dañadas" suelen tener un descuento del 10%, a pesar de que el contenido esté en perfectas condiciones. En otras palabras, si encuentras productos con embalaje deteriorado, puedes aprovechar un precio reducido sin comprometer la calidad del artículo.

Una exempleada de Target comparte en consejos para ahorrar en compras.

Otro método que Kaitlynd destaca es la política de igualación de precios. Esto significa que si un cliente encuentra un artículo más barato en el sitio web oficial de Target, puede mostrar ese precio en caja para que se le ajuste el costo o reciba un reembolso si ya realizó la compra, siempre que sea dentro de los 14 días posteriores. Cabe mencionar que esta política fue modificada recientemente y ahora solo aplica para precios dentro del propio sitio oficial de Target, dejando fuera comparaciones con plataformas como Amazon o Walmart.

Más trucos para ahorrar en Target: escaneo de precios, RedCard y recompensas

Otro consejo que Kaitlynd ofrece es escoger los productos y escanearlos regularmente, ya que el precio de liquidación puede ser hasta un 50% más bajo que el mostrado en la aplicación. Además, obtener la RedCard de Target brinda un 5% de descuento en todas las compras, junto con otros beneficios exclusivos.

También está disponible el programa Target Circle Rewards, que es gratuito y ofrece un 1% de reembolso en recompensas por cada compra válida. Sumado a esto, la aplicación móvil de Target suele ofrecer ofertas exclusivas y promociones especiales para los usuarios registrados, ayudando a maximizar el ahorro.