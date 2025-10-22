Un hombre de 85 años fue víctima de un asalto tras ofrecer ayuda a un desconocido en el estacionamiento de una tienda Costco en San Antonio, Texas. El incidente, que ocurrió frente a numerosos testigos, ha generado preocupación entre los residentes, especialmente los adultos mayores que frecuentan el área.

Según el reporte oficial, el buen gesto de la víctima terminó convirtiéndose en una situación de riesgo cuando el desconocido, tras recibir un aventón, lo habría forzado a retirar dinero de un banco. Las autoridades ya investigan el caso y han emitido una alerta pública para prevenir hechos similares.

Buen samaritano termina siendo víctima de robo

La víctima, un hombre mayor de 85 años, se encontraba en el estacionamiento de Costco cuando fue abordado por un sujeto que, aparentemente, necesitaba ayuda. Movido por la empatía, el adulto mayor accedió a darle un aventón en su auto hacia una farmacia.

Sin embargo, lo que comenzó como un gesto amable se transformó en una pesadilla. Al llegar a su destino, apareció un segundo individuo en la escena y, entre ambos, despojaron a la víctima de su teléfono celular. Luego, lo obligaron a conducir hasta una sucursal bancaria, donde le exigieron retirar todo el dinero que tenía disponible. Aunque el monto exacto del robo no ha sido revelado, la policía ha clasificado el incidente como un asalto agravado.

Autoridades alertan a adultos mayores y ofrecen recompensa

La policía de San Antonio ha hecho un llamado a la población, especialmente a los adultos mayores, para que extremen precauciones al interactuar con desconocidos en espacios públicos. También compartieron recomendaciones para evitar ser víctimas de robos o estafas dirigidas a personas de la tercera edad.

Además, se ha ofrecido una recompensa de hasta $5,000 dólares para quien brinde información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. La comunidad local también ha expresado su solidaridad con la víctima y ha exigido mayores medidas de seguridad en zonas comerciales como Costco.