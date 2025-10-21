- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿Cuáles son los códigos promocionales de Target este 2025? Lo que se sabe sobre el beneficio
Target sorprende en 2025 con descuentos exclusivos, eventos especiales y beneficios para quienes planifican sus compras con anticipación.
Target es una de las tiendas favoritas para quienes buscan productos elegantes y precios competitivos. Este 2025, el calendario de Target está lleno de ofertas especiales, desde descuentos semanales hasta promociones diarias que abarcan artículos para el hogar, electrónica, moda y mucho más. Planificar las compras con anticipación puede ayudarte a aprovechar al máximo estas oportunidades.
PUEDES VER: ALERTA por denuncia a Walmart: empresa recibe graves acusaciones tras insólito trato contra empleados con discapacidad intelectual
Sin embargo, es importante saber que actualmente no existen códigos promocionales universales para Target 2025, ya que la mayoría cambian constantemente y están sujetos a promociones específicas. Para acceder a los mejores descuentos, lo ideal es visitar regularmente la página oficial de Target y consultar su sección de ofertas, así como unirse a programas exclusivos que te contamos a continuación.
Días clave de descuentos y estrategias para aprovecharlos
Por lo general, los Días de Ofertas de Target a principios o mediados de julio son un evento clave con descuentos de hasta 30 % o más en electrónica, decoración y ropa. Los miembros de Target Circle tienen acceso exclusivo a promociones anticipadas, mientras que usar la RedCard permite un ahorro adicional del 5 %.
Además, Target organiza ventas semestrales de juguetes y artículos para bebés en enero, febrero, julio y septiembre, con descuentos que pueden alcanzar hasta un 70 %. Los compradores inteligentes deben marcar en el calendario estas fechas para obtener los mejores precios en productos esenciales. Otros momentos para aprovechar son el Black Friday, que dura toda una semana, y el Cyber Monday con ofertas especiales online, además de las liquidaciones post-festivas que comienzan a finales de diciembre.
Los códigos promocionales de Target este 2025.
Trucos avanzados para ahorrar aún más en Target
Aparte de las ofertas oficiales, Target permite combinar múltiples descuentos para multiplicar el ahorro. Puedes usar cupones acumulables que incluyan cupones de fabricante, cupones de tienda y ofertas de Target Circle para bajar aún más el precio final. También ofrecen igualación de precios si encuentras un producto idéntico más barato en competidores como Amazon o Walmart.
Además, es recomendable aprovechar promociones con tarjetas de regalo gratuitas, aplicaciones de devolución de efectivo como Ibotta o Rakuten, y buscar liquidaciones de temporada para artículos como muebles, ropa y electrónica. Mantenerse conectado, suscribirse al boletín y descargar la app oficial de Target permitirá estar al tanto de ofertas diarias y ventas flash.
Cómo maximizar beneficios con Target Circle y RedCard
El programa gratuito Target Circle ofrece un reembolso del 1 % en cada compra, acceso anticipado a ofertas y descuentos exclusivos que se acumulan con otras promociones. Por su parte, la Target RedCard permite un 5 % de descuento automático en todas las compras, envío gratuito en la mayoría de los pedidos y períodos de devolución extendidos, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para compradores frecuentes.
Usando ambos juntos podrás obtener el máximo beneficio durante todo el año. Registrarse es sencillo y gratuito en la página oficial de Target. Además, recibirás alertas y ofertas personalizadas para planificar tus compras y aprovechar al máximo cada promoción.
- 1
ATENCIÓN, inmigrantes con Green Card: DESDE HOY será más difícil obtener la ciudadanía por estos nuevos requisitos
- 2
ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes
- 3
ATENCIÓN, mayores de 70 años en EE. UU.: a partir de esta FECHA, este grupo cumplirá con nuevas reglas para la licencia de conducir
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50