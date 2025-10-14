- Hoy:
MALA NOTICIA para inmigrantes: error en la Lotería de Visas de EE. UU. afecta a participantes de este país latinoamericano
Un fallo en el Programa de Visas de Diversidad sorprendió a varios participantes que habían recibido buenas noticias, pero la información era incorrecta.
El Programa de Visas de Diversidad (DV), también conocido como Lotería de Visas de EE. UU., es una vía muy codiciada para obtener una visa de inmigrante hacia Estados Unidos. Cada año, miles de personas aplican con la esperanza de ser seleccionadas. Sin embargo, recientemente el programa fue noticia por un error que ha generado frustración y confusión entre algunos de sus participantes.
El Departamento de Estado de EE. UU., organismo encargado de administrar el programa, informó que se detectaron notificaciones incorrectas enviadas a ciudadanos de Cuba, quienes inicialmente creyeron haber sido seleccionados para el periodo DV-2026. Sin embargo, posteriormente se les informó que no eran elegibles para participar.
Participantes cubanos recibieron resultados erróneos
El Departamento de Estado explicó que, tras una revisión del sistema de selección, descubrieron que un pequeño grupo de ciudadanos cubanos había recibido notificaciones erróneas indicando que habían sido seleccionados. Sin embargo, según la legislación vigente, Cuba no es elegible para participar en el DV-2026, ya que más de 50,000 personas de ese país emigraron a EE. UU. en los últimos cinco años.
Error en la Lotería de Visas de EE. UU. afecta a participantes de país latinoamericano.
Debido a esto, las autoridades notificaron que quienes seleccionaron a Cuba como país de origen no podrán continuar en el proceso, pese a haber recibido inicialmente una confirmación. Esta situación ha generado indignación en redes y entre quienes ya habían comenzado a preparar su documentación migratoria.
También se reportaron fallos con solicitudes del Reino Unido
El Departamento de Estado también informó sobre un número reducido de errores similares con participantes del Reino Unido y sus territorios dependientes. Estos solicitantes fueron advertidos para que revisen nuevamente su estatus usando su número de confirmación en el sitio oficial del programa.
Se recomienda a todos los participantes del DV-2026 que verifiquen su estado de manera individual y se mantengan atentos a futuras actualizaciones. Aunque la inscripción a la Lotería de Visas es gratuita, los seleccionados deben cumplir con una serie de requisitos para avanzar en el proceso, incluyendo una entrevista, documentos médicos y medidas de seguridad.
