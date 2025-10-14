- Hoy:
Instagram anuncia importante cambio e iniciará con usuarios de Estados Unidos: ¿Qué ocurrirá?
Instagram aplicará límites automáticos a cuentas de menores de 18 años para protegerlos de contenidos sensibles y reforzar la seguridad digital.
Instagram dio un paso importante en materia de seguridad digital: la plataforma anunció que activará restricciones automáticas para cuentas de menores de 18 años. Esta decisión, que se implementará inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, busca proteger a los adolescentes de contenidos inapropiados, siguiendo parámetros similares a los de una clasificación PG-13.
La medida fue informada por Meta Platforms Inc. como parte de una estrategia global para reducir la exposición de menores a riesgos en línea. Los adolescentes no podrán acceder a búsquedas relacionadas con drogas, alcohol o violencia gráfica, y sus cuentas serán configuradas automáticamente bajo un estándar de protección. Cualquier cambio requerirá autorización de un adulto responsable.
Nuevos controles permitirán a los padres supervisar la actividad online.
Nuevas funciones de seguridad
Las restricciones contemplan varias capas de protección:
- Búsquedas bloqueadas: Se eliminarán resultados vinculados a términos sensibles como alcohol, drogas o violencia.
- Limitaciones de interacción: No podrán seguir ni ser contactados por cuentas que difundan contenido inapropiado.
- Privacidad reforzada: Los perfiles de adolescentes serán privados por defecto.
- Supervisión parental: Los tutores podrán ajustar restricciones y reportar publicaciones en tiempo real.
Además, la plataforma utilizará sistemas avanzados de verificación de edad para evitar que menores creen cuentas con datos falsos. Si se detecta un intento, se activarán automáticamente las restricciones correspondientes.
Un cambio impulsado por la presión social
Este anuncio llega después de años de críticas y debates sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental adolescente. Investigaciones han señalado vínculos entre el uso intensivo de plataformas como Instagram y problemas de ansiedad, depresión o exposición a conductas de riesgo.
Organizaciones como la American Psychological Association han exigido mayor responsabilidad a las tecnológicas, y varios estados de EE. UU. ya aprobaron leyes que buscan regular el acceso de menores a estas plataformas.
Supervisión familiar y expansión global
Los padres y tutores tendrán acceso a controles avanzados, como la función "Contenido Limitado", que permite bloquear mensajes, comentarios y publicaciones sensibles. También participarán en encuestas periódicas para evaluar la efectividad de las medidas. Las restricciones comenzaron a implementarse en octubre de 2025 y llegarán progresivamente a otras regiones en 2026. Meta planea aplicar políticas similares en Facebook. Con estos cambios, Instagram apuesta por una experiencia más segura para adolescentes y una mayor participación de las familias en el entorno digital.
