¡INDIGNANTE! Agentes de ICE asesinaron al perro de una familia en Texas y luego huyeron de la escena

Una familia latina en Texas está denunciando un hecho indignante y doloroso: aseguran que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) dispararon y mataron a su perro durante una intervención en su vivienda, sin orden judicial alguna. Lejos de prestar ayuda o explicar lo ocurrido, los oficiales habrían huido del lugar, según relata la familia.

El caso fue expuesto en redes sociales por el comunicador Kevin Ortega, quien recibió el testimonio directo de uno de los miembros de la familia. En el mensaje, denuncian que ningún agente ofreció asistencia tras el disparo y que ocultaron la identidad del responsable, dejando a la familia sin respuestas y con el dolor de haber perdido a un ser querido.

La denuncia: "No ayudaron, solo huyeron"

Después del trágico hecho, un miembro de la familia afectada decidió contactar a Ortega, quien, a través de sus redes sociales, comparte casos de abuso y negligencia relacionados con operativos migratorios, para dar a conocer lo ocurrido. Según el testimonio difundido, agentes de ICE en Texas dispararon y mataron al perro de la familia mientras realizaban una operación en la zona, sin ninguna orden judicial. Lo más grave: ninguno de los oficiales prestó auxilio tras el incidente.

Agentes de ICE mataron al perro de una familia en Texas.

"El agente que disparó huyó con ayuda de los demás", relató el denunciante. También aseguró que pidieron el nombre del responsable y nunca se les proporcionó. "Perdimos un miembro de nuestra familia hoy sin ninguna razón legal", concluye el mensaje, visiblemente afectado.

Piden justicia y transparencia tras el abuso

La denuncia generó una ola de indignación en redes sociales. Kevin Ortega, conocido por visibilizar casos de abuso contra comunidades inmigrantes, pidió que el caso no quede impune. El silencio de las autoridades y la aparente protección al agente involucrado avivó el reclamo de justicia.

La familia exige una investigación formal y que se revelen los nombres de los implicados. Hasta ahora, no existe una respuesta oficial.