MUCHO CUIDADO, inmigrantes: aumentan los operativos bajo el acuerdo 287(g) entre ICE y policías locales
ICE amplía el acuerdo 287(g) con policías locales, permitiendo más arrestos de inmigrantes. Crece la preocupación en comunidades vulnerables.
La expansión del acuerdo 287(g) en Estados Unidos está generando una ola de preocupación entre las comunidades migrantes. Este programa, promovido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permite que policías locales y estatales actúen como si fueran agentes de inmigración, bajo la supervisión de la agencia federal.
Gracias a este mecanismo, ICE puede operar con mayor alcance, sin necesidad de estar presente en cada comunidad. A través de convenios con departamentos de policía locales, las detenciones de inmigrantes se han intensificado, lo que ha generado un aumento de redadas y arrestos sorpresa en distintas partes del país.
Qué es el acuerdo 287(g) y cómo está afectando a los inmigrantes
El acuerdo 287(g) se basa en una disposición legal de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a ICE firmar convenios con agencias locales para delegar funciones migratorias. Esto convierte a policías comunes en colaboradores activos en la aplicación de leyes migratorias federales.
El acuerdo de ICE con policías locales que permite más arrestos de inmigrantes.
En su sitio web oficial, ICE asegura que este acuerdo "mejora la seguridad pública", pero organizaciones defensoras de los inmigrantes denuncian que está siendo usado para perseguir y criminalizar a personas sin antecedentes penales, generando miedo en comunidades enteras y rompiendo lazos de confianza con las autoridades locales.
Comunidades responden: crece el impulso de políticas santuario
Ante esta creciente amenaza, activistas, líderes comunitarios y organizaciones proinmigrantes han comenzado a organizarse para impulsar políticas santuario en ciudades y condados. Estas políticas buscan limitar o impedir la colaboración de las autoridades locales con ICE, reduciendo el alcance del acuerdo 287(g).
Mientras ICE promueve estos acuerdos como un instrumento de seguridad, quienes se oponen argumentan que provocan detenciones injustificadas, discriminación racial y un ambiente de persecución constante para miles de personas que viven y trabajan legalmente en el país, pero que pueden ser blanco de redadas por simples verificaciones de identidad.
