MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: trabajador es arrestado pese a mostrar su Real ID y presenta demanda

Leo García Venegas, originario del condado de Lee, Florida, presentó una demanda colectiva federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de ser arrestado dos veces en Alabama durante redadas migratorias en obras privadas. Lo más grave: estos arrestos ocurrieron incluso después de que hubiese mostrado su Real ID y su número de Seguro Social, lo que ha elevado acusaciones de discriminación racial y violaciones de derechos constitucionales.

Los incidentes tuvieron lugar en mayo y junio de 2025 en el condado Baldwin. Según la denuncia, los agentes federales ingresaron a propiedades privadas sin orden judicial, detuvieron a trabajadores que "parecían latinos" y desoyeron pruebas de ciudadanía. El caso busca que se prohíba la práctica de operativos sin mandato y que se otorgue compensación por daños y perjuicios.

Detalles de los arrestos y violaciones denunciadas

El primer operativo ocurrió el 21 de mayo en una obra en Foley, Alabama, donde agentes armados y camuflados saltaron una valla e ingresaron sin orden judicial. García Venegas fue esposado y detenido por más de una hora mientras ofrecía su Real ID y otros documentos que confirmaban su ciudadanía. Solo fue liberado cuando finalmente los agentes verificaron su identidad.

Trabajador es arrestado pese a mostrar su Real ID y presenta demanda.

El segundo incidente tuvo lugar el 12 de junio en Fairhope, donde trabajaba en una vivienda aislada. Según el relato, un agente enmascarado lo obligó a salir del inmueble sin admitir su identificación y lo retuvo cerca de 30 minutos antes de dejarlo en libertad. En ambos casos, la demanda sostiene que los operativos fueron selectivos basados en su apariencia latina.

Reacción del DHS, la defensa legal y los objetivos de la demanda

El DHS negó rotundamente que sus operativos estén guiados por perfiles raciales. La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que las acciones no se basan en color de piel, sino en la situación migratoria de las personas. Además, calificó la demanda como "oportunismo racista". En cuanto al caso del 21 de mayo, el gobierno adujo que García Venegas habría intentado obstruir un arresto legal.

Desde el Instituto para la Justicia, el abogado Jared McClain sostiene que los métodos empleados son "inconstitucionales". La demanda solicita que el tribunal impida que agentes federales realicen redadas sin orden judicial sobre propiedades privadas y pida compensación por daños. García Venegas afirma que el gobierno debe respetar la Constitución tanto como los ciudadanos.