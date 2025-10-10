0
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Visa americana en PELIGRO: Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta FECHA y pone en riesgo el trámite

La Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó la interrupción temporal de diversos servicios consulares. ¿A qué se debe esta nueva medida y a quiénes perjudica?

Melanni Miranda
La Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha.
La Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha. | Composición Libero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia impactó a los extranjeros al confirmar públicamente la paralización de actualizaciones en sus plataformas digitales y la limitación de algunos trámites consulares, esto como respuesta a la interrupción de asignaciones presupuestarias en Washington.

Cabe resaltar que, esta drástica medida, se ha dado como resultado de los recortes implementados por el presidente del país americano, Donald Trump, la cual afecta de gran manera a todos los inmigrantes que buscan avanzar en procesos de visa, pasaportes y otros servicios administrativos en la capital colombiana. A continuación, más detalles y qué se debe tomar en cuenta.

ICE efectúa operativos en todo Estados Unidos.

PUEDES VER: ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones

Visa en peligro: Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha

'El Cronista' y otros medios internacionales revelaron que, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, tomó una radical medida al lanzar un comunicado en el que informó que, en este período de recorte presupuestal, no se podrá llevar a cabo publicaciones en las plataformas digitales.

EE. UU.

La Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha. ¿Por qué?

Y es que, durante este periodo, solo se podrá difundir alertas urgentes relacionadas con la seguridad. Como resultado, los canales de información oficiales estarán limitados, y se ha recomendado a los usuarios consultar directamente la página del Departamento de Estado en @travelgov para obtener actualizaciones sobre los servicios consulares.

En tanto, con respecto a los servicios de visas y pasaportes, la Embajada aseguró que estos continuarán en la medida que las circunstancias lo permitan, aunque no se garantiza que todos los trámites se realicen de manera cotidiana.

Especialistas en movilidad internacional han expresado que esta situación podría generar retrasos en las citas ya programadas, afectando a estudiantes, trabajadores y turistas colombianos que planean viajar a Estados Unidos en el corto plazo. Esta situación seguirá por un buen tiempo.

Esto debes hacer si requieres información sobre la Embajada de EE. UU. en Colombia

Con relación a la actual situación de recortes, la Embajada de Estados Unidos en Colombia instó a los solicitantes a obtener información únicamente mediante la página oficial del Departamento de Estado y de la sección de servicios consulares en @travelgov. Este sitio se actualiza regularmente con los procedimientos disponibles y las opciones en caso de que las citas se vean alteradas.

Asimismo, la entidad resaltó la influencia de las decisiones tomadas en Washington sobre las operaciones de la Embajada en Colombia, un aspecto que podría aumentar la inquietud de miles de colombianos en los meses siguientes.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Medios de Estados Unidos informan así crisis política en Perú: "Dina Boluarte es DESTITUIDA"

  2. MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano