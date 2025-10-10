Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia impactó a los extranjeros al confirmar públicamente la paralización de actualizaciones en sus plataformas digitales y la limitación de algunos trámites consulares, esto como respuesta a la interrupción de asignaciones presupuestarias en Washington.

Cabe resaltar que, esta drástica medida, se ha dado como resultado de los recortes implementados por el presidente del país americano, Donald Trump, la cual afecta de gran manera a todos los inmigrantes que buscan avanzar en procesos de visa, pasaportes y otros servicios administrativos en la capital colombiana. A continuación, más detalles y qué se debe tomar en cuenta.

Visa en peligro: Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha

'El Cronista' y otros medios internacionales revelaron que, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, tomó una radical medida al lanzar un comunicado en el que informó que, en este período de recorte presupuestal, no se podrá llevar a cabo publicaciones en las plataformas digitales.

La Embajada de EE. UU. en Colombia suspende sus servicios hasta esta fecha. ¿Por qué?

Y es que, durante este periodo, solo se podrá difundir alertas urgentes relacionadas con la seguridad. Como resultado, los canales de información oficiales estarán limitados, y se ha recomendado a los usuarios consultar directamente la página del Departamento de Estado en @travelgov para obtener actualizaciones sobre los servicios consulares.

En tanto, con respecto a los servicios de visas y pasaportes, la Embajada aseguró que estos continuarán en la medida que las circunstancias lo permitan, aunque no se garantiza que todos los trámites se realicen de manera cotidiana.

Especialistas en movilidad internacional han expresado que esta situación podría generar retrasos en las citas ya programadas, afectando a estudiantes, trabajadores y turistas colombianos que planean viajar a Estados Unidos en el corto plazo. Esta situación seguirá por un buen tiempo.

Esto debes hacer si requieres información sobre la Embajada de EE. UU. en Colombia

Con relación a la actual situación de recortes, la Embajada de Estados Unidos en Colombia instó a los solicitantes a obtener información únicamente mediante la página oficial del Departamento de Estado y de la sección de servicios consulares en @travelgov. Este sitio se actualiza regularmente con los procedimientos disponibles y las opciones en caso de que las citas se vean alteradas.

Asimismo, la entidad resaltó la influencia de las decisiones tomadas en Washington sobre las operaciones de la Embajada en Colombia, un aspecto que podría aumentar la inquietud de miles de colombianos en los meses siguientes.