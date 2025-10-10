- Hoy:
Confirman la PEOR noticia para Trump: este país se muestra en contra de su política en EE. UU. y rechaza propuesta para aceptar deportados
Este país africano decidió desestimar una oferta presentada por la administración de Trump, la cual consistía en recibir a deportados provenientes de EE. UU.
El país sin litoral de África Occidental, Burkina Faso, reveló recientemente que no aceptó la última propuesta de la administración Trump, la cual buscaba que esta nación aceptara deportados del país americano. El ministro de Relaciones Exteriores, Karamoko Jean-Marie Traoré no dudó en pronunciarse y revelar más detalles al respecto. ¿Por qué no respaldan a Estados Unidos? ¿La decisión perjudicó al republicano?
PUEDES VER: ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
Este país rechaza propuesta de Trump para aceptar deportados de EE. UU.
Hace poco, a la prensa internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, se refirió sobre la posibilidad de recibir a no ciudadanos expulsados por EE. UU., además de sus propios nacionales. Traoré consideró aquella propuesta como "indecente" y contraria a los valores de dignidad que promueve el gobierno del capitán Ibrahim Traoré, actual líder militar del país africano.
Este país rechaza propuesta de Trump para aceptar deportados de Estados Unidos.
Su pronunciamiento se llevó a cabo después de que la embajada de Estados Unidos en Uagadugú anunciara la suspensión de la mayoría de los servicios de visado para los residentes burkineses, redirigiendo las solicitudes a su embajada en Togo, sin ofrecer una explicación clara para esta decisión.
Ante ello, Traoré mencionó que la nota diplomática de EE. UU., la cual acusaba a los ciudadanos de Burkina Faso de no cumplir con las normativas de visado, podría interpretarse como una "táctica de presión". "Burkina Faso es una tierra de dignidad, no de deportación", respondió el ministro.
Tras su comentario y, hasta el momento, ni la embajada estadounidense ni el Departamento de Seguridad Nacional han compartido alguna declaración sobre la tensa situación.
¿A qué países de África Trump envió a los deportados en todo este tiempo?
Por otro lado, es importante saber que, desde julio de este año, más de 40 personas han sido deportadas a África como resultado de acuerdos alcanzados por la administración Trump con al menos cinco países del continente, en el marco de un nuevo programa de deportación a terceros países.
La iniciativa generó gran debate por parte de grupos de derechos humanos y diversas organizaciones que critican su implementación. Hasta el momento, EE. UU. ha enviado deportados a naciones como Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Ghana. Además, hay un acuerdo con Uganda, pero hasta ahora no se han realizado deportaciones hacia aquel país.
