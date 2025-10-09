Tensión en EE. UU. La confrontación entre Trump y las autoridades de los estados y ciudades gobernadas por demócratas sigue intensificándose cada día más. En este contexto, el actual presidente del país americano decidió solicitar abiertamente la encarcelación del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker. Del mismo modo, pidió el arresto del alcalde de Chicago, Brandon Johnson. ¿Cuáles son sus motivos?

Trump exige que gobernador de Illinois sea arrestado por no respaldar las redadas migratorias

'El País' y otros medios informaron que el mandatario de EE. UU. ha solicitado el arresto de ciertos funcionarios electos, incluyendo al gobernador de Illinois, señalando que él y el alcalde de Chicago no han hecho lo suficiente para salvaguardar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cabe resaltar que esta agencia estadounidense es responsable de implementar la estricta política migratoria de Trump, la cual incluye redadas y deportaciones masivas, tal como se confirmó en la reciente Operación Midway Blitz en Chicago.

Mediante un mensaje publicado en su red social Truth, el republicano señaló lo siguiente: "¡El alcalde de Chicago debería estar en prisión por no proteger a los agentes del ICE! ¡El gobernador Pritzker también!". No obstante, el mandatario no ha especificado qué leyes consideran que han sido infringidas por estos políticos para justificar un castigo penal.

¿Por qué Trump lanzó estos fuertes comentarios contra el gobernador de Illionis y el alcalde de Chicago?

Cabe resaltar que este pronunciamiento intensifica la tensión entre Trump y las autoridades de Illinois, un estado predominantemente demócrata, en un conflicto que ha ido escalando en los últimos meses.

Esta preocupante situación se ha agravado hace poco debido a la implementación de la Operación Midway Blitz y la decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago, a pesar de la oposición del gobernador Pritzker.