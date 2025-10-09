- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
La PEOR noticia para el gobernador de Illinois en EE. UU.: Trump exige que sea arrestado por no respaldar las redadas migratorias
Trump solicitó la encarcelación del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, esto luego de las manifestaciones que han surgido en contra de las redadas en EE. UU.
Tensión en EE. UU. La confrontación entre Trump y las autoridades de los estados y ciudades gobernadas por demócratas sigue intensificándose cada día más. En este contexto, el actual presidente del país americano decidió solicitar abiertamente la encarcelación del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker. Del mismo modo, pidió el arresto del alcalde de Chicago, Brandon Johnson. ¿Cuáles son sus motivos?
PUEDES VER: MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
Trump exige que gobernador de Illinois sea arrestado por no respaldar las redadas migratorias
'El País' y otros medios informaron que el mandatario de EE. UU. ha solicitado el arresto de ciertos funcionarios electos, incluyendo al gobernador de Illinois, señalando que él y el alcalde de Chicago no han hecho lo suficiente para salvaguardar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Donald Trump exige que gobernador de Illinois sea arrestado por no respaldar las redadas migratorias.
Cabe resaltar que esta agencia estadounidense es responsable de implementar la estricta política migratoria de Trump, la cual incluye redadas y deportaciones masivas, tal como se confirmó en la reciente Operación Midway Blitz en Chicago.
Mediante un mensaje publicado en su red social Truth, el republicano señaló lo siguiente: "¡El alcalde de Chicago debería estar en prisión por no proteger a los agentes del ICE! ¡El gobernador Pritzker también!". No obstante, el mandatario no ha especificado qué leyes consideran que han sido infringidas por estos políticos para justificar un castigo penal.
¿Por qué Trump lanzó estos fuertes comentarios contra el gobernador de Illionis y el alcalde de Chicago?
Cabe resaltar que este pronunciamiento intensifica la tensión entre Trump y las autoridades de Illinois, un estado predominantemente demócrata, en un conflicto que ha ido escalando en los últimos meses.
Esta preocupante situación se ha agravado hace poco debido a la implementación de la Operación Midway Blitz y la decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Chicago, a pesar de la oposición del gobernador Pritzker.
- 1
ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
- 2
Nicolás Maduro lanza DURA AMENAZA a Estados Unidos y se activa ALERTA: "Responderemos"
- 3
MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50