En estos lugares de EE. UU., los inmigrantes sin papeles, SÍ podrán ingresar y tener beneficios.

Aviso importante. La gestión de Donald Trump continúa trabajando firme con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su esfuerzo por arrestar y deportar a rodos los inmigrantes indocumentados en suelo norteamericano.

No obstante, existen numerosos espacios que no requieren documentación legal para el acceso, lo que impide la intervención de las autoridades debido a restricciones legales. ¿Qué podría si ICE o el gobierno del republicano incumplen ciertas medidas en los lugares "sensibles"?

En estos lugares de EE. UU., los inmigrantes sin papeles, SÍ podrán ingresar

Tal como difundió 'El Cronista' y otros medios, existen localidades y espacios de EE. UU. que permiten a los inmigrantes sin documentos a acceder a servicios sin necesidad de presentar su estatus migratorio u otros documentos legales. A continuación, te mencionamos cuáles son y por qué es importante tomar en cuenta estas zonas:

Las escuelas públicas primarias y secundarias , donde todos los niños tienen derecho a recibir educación, tal como lo establece el fallo Plyler v. Doe de 1982.

, donde todos los niños tienen derecho a recibir educación, tal como lo establece el fallo Plyler v. Doe de 1982. Los hospitales y clínicas comunitarias están obligados a atender emergencias médicas sin solicitar comprobantes de migración.

están obligados a atender emergencias médicas sin solicitar comprobantes de migración. Los lugares de culto, como iglesias y templos, son considerados refugios humanitarios por las autoridades locales, brindando un ambiente seguro para quienes lo necesiten.

como iglesias y templos, son considerados refugios humanitarios por las autoridades locales, brindando un ambiente seguro para quienes lo necesiten. Las bibliotecas públicas también juegan un papel importante, ya que no exigen identificación federal para acceder a sus servicios básicos y educativos.

también juegan un papel importante, ya que no exigen identificación federal para acceder a sus servicios básicos y educativos. Los parques nacionales y estatales permiten la entrada sin la necesidad de mostrar documentos migratorios, mientras que los refugios y centros de asistencia humanitaria ofrecen apoyo a cualquier persona sin requerir información sobre su estatus.

También, es relevante saber que, los centros educativos para adultos, ofrecen cursos y programas comunitarios abiertos a toda la población, promoviendo la inclusión y el aprendizaje continuo. Por ello, los extranjeros, sin tener documentos en regla, pueden acceder a sus beneficios y demás.

¿Qué nueva actualización dio el Departamento de Seguridad Nacional frente a la política en EE. UU.?

Por otro lado, vale añadir que estos "lugares sensibles" antes contaban con una política federal que restringía las operaciones del ICE. Sin embargo, a partir de inicios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional decidió revocar esta normativa, lo que ha resultado en la eliminación de la protección automática para estos espacios en específico.

Por ello, las autoridades locales y diversas organizaciones de derechos civiles no han dudado en aconsejar a la ciudadanía a mantenerse al tanto de la información y consultar siempre fuentes oficiales antes de llevar a cabo cualquier trámite o denuncia migratoria.