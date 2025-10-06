Importante. Recientemente, la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos, decidió lanzar una inesperada alerta dirigida a sus docentes y empleados que cuenten con visas de trabajo H-1B. Con este comunicado, se busca informar sobre posibles cambios en las regulaciones que podrían afectar el estatus migratorio y laboral en el país americano.

Vale resaltar que la institución señala la importancia de estar al tanto de las normativas vigentes y de las implicaciones que estas modificaciones podrían tener en su permanencia en la nación de Trump. AQUÍ más información al respecto.

USC lanza fuerte advertencia para todas las personas con visas de trabajo H-1B en EE. UU.

La proclamación presidencial firmada por Donald Trump el 19 de septiembre viene generando un gran impacto en el programa de visas H-1B. Y es que, desde el 21 de septiembre, los empleadores tienen establecido abonar una tarifa de US$100,000 por cada nueva solicitud presentada, una medida que estará vigente por todo un año, salvo a excepción que se decida su prórroga.

Envían fuerte advertencia para todas las personas con visas de trabajo H-1B en EE. UU.

Cabe añadir que los actuales titulares de visas H-1B, así como aquellos que busquen renovaciones o enmiendas, no estarán sujetos a este nuevo cargo, y se contemplan ciertas exenciones adicionales.

Asimismo, la Casa Blanca ha justificado esta política como un esfuerzo para mitigar el uso indebido del programa y poder salvaguardar los trabajos de los empleadores estadounidenses frente a un posible desplazamiento laboral.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha propuesto revisar el proceso de selección de estas visas, priorizando aquellas solicitudes que ofrezcan salarios más altos o que estén asociadas a puestos de alta cualificación, en caso de que se supere el límite anual de 85,000 nuevas visas.

¿Qué más ha revelado la USC sobre las visas H-1B?

Por otro lado, los defensores de un sistema basado en salarios han salido al frente y han resaltado que esta estrategia responde a preocupaciones históricas sobre la contratación de trabajadores extranjeros a salarios inferiores a los de sus homólogos estadounidenses, especialmente en sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Por ello, la Universidad del Sur de California (USC) ha recibido la aprobación para 108 visas H-1B para el año fiscal de este año, aunque la comunidad universitaria ha manifestado opiniones divididas respecto a la nueva ley.