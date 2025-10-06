- Hoy:
Atención, inmigrantes en EE. UU.: USC lanza fuerte advertencia para todas las personas con visas de trabajo H-1B
La Universidad del Sur de California (USC), de EE. UU., envió una preocupante alerta dirigida a sus docentes y empleados que cuentan con visas de trabajo H-1B.
Importante. Recientemente, la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos, decidió lanzar una inesperada alerta dirigida a sus docentes y empleados que cuenten con visas de trabajo H-1B. Con este comunicado, se busca informar sobre posibles cambios en las regulaciones que podrían afectar el estatus migratorio y laboral en el país americano.
Vale resaltar que la institución señala la importancia de estar al tanto de las normativas vigentes y de las implicaciones que estas modificaciones podrían tener en su permanencia en la nación de Trump. AQUÍ más información al respecto.
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
USC lanza fuerte advertencia para todas las personas con visas de trabajo H-1B en EE. UU.
La proclamación presidencial firmada por Donald Trump el 19 de septiembre viene generando un gran impacto en el programa de visas H-1B. Y es que, desde el 21 de septiembre, los empleadores tienen establecido abonar una tarifa de US$100,000 por cada nueva solicitud presentada, una medida que estará vigente por todo un año, salvo a excepción que se decida su prórroga.
Envían fuerte advertencia para todas las personas con visas de trabajo H-1B en EE. UU.
Cabe añadir que los actuales titulares de visas H-1B, así como aquellos que busquen renovaciones o enmiendas, no estarán sujetos a este nuevo cargo, y se contemplan ciertas exenciones adicionales.
Asimismo, la Casa Blanca ha justificado esta política como un esfuerzo para mitigar el uso indebido del programa y poder salvaguardar los trabajos de los empleadores estadounidenses frente a un posible desplazamiento laboral.
En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha propuesto revisar el proceso de selección de estas visas, priorizando aquellas solicitudes que ofrezcan salarios más altos o que estén asociadas a puestos de alta cualificación, en caso de que se supere el límite anual de 85,000 nuevas visas.
¿Qué más ha revelado la USC sobre las visas H-1B?
Por otro lado, los defensores de un sistema basado en salarios han salido al frente y han resaltado que esta estrategia responde a preocupaciones históricas sobre la contratación de trabajadores extranjeros a salarios inferiores a los de sus homólogos estadounidenses, especialmente en sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Por ello, la Universidad del Sur de California (USC) ha recibido la aprobación para 108 visas H-1B para el año fiscal de este año, aunque la comunidad universitaria ha manifestado opiniones divididas respecto a la nueva ley.
