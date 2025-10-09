Green Card: así podrás verificar si ganaste el documento en la Lotería de Visas 2025.

EE. UU. sorprendió a los extranjeros al publicar los resultados de la Lotería de Visas 2025, un evento crucial en el que miles de aspirantes buscan obtener beneficios y establecerse en el país. Cabe resaltar que, este programa "Visa de Diversidad", es conocido por ayudar a conseguir la codiciada Green Card, sin necesidad de un patrocinador familiar o una oferta laboral. AQUÍ más al respecto.

Green Card: así podrás verificar si ganaste el documento en la Lotería de Visas

A tomar en cuenta, inmigrantes: si esperabas con ansias el resultado de este año, ahora cuentas con la oportunidad de verificar si fuiste uno de los seleccionados para recibir la Green Card, conocida también como "tarjeta verde" en EE. UU.

Todos los años, más de 10 millones de extranjeros a nivel global participan en esta lotería, la cual ofrece la posibilidad de obtener una visa para residir en la nación de Trump. No obstante, solo se conceden alrededor de 55.000 visas, lo que convierte esta oportunidad en un cambio de vida para muchos.

Es importante saber que, para verificar si eres uno de los ganadores de esta lotería, el único canal oficial para realizar el proceso y saber al respecto es a través del sitio web del gobierno. Para acceder, necesitarás tu número de confirmación, apellido y año de nacimiento.

En caso de que el sistema indique que has sido seleccionado, es importante mantener la calma y esperar, pues ello significa que inicias el proceso administrativo, que incluye entrevistas en la embajada o consulado, verificación de antecedentes y exámenes médicos, lo que implica una considerable carga burocrática.

En tanto, si no resultaste seleccionado, no te desanimes. Tienes la oportunidad de repetir el proceso cada año y seguir intentando. Además, podrás revisar tu solicitud hasta el 30 de septiembre de 2026, en caso de que alguna plaza brinde una vacante por cancelaciones o errores.

¿Qué es la lotería de visas y por qué es importante?

Vale resaltar que la lotería permite a los ganadores mudarse al país americano, trabajar de manera legal y, eventualmente, solicitar la ciudadanía. Asimismo, recalcamos que este sistema está diseñado para favorecer a naciones con bajas tasas de inmigración hacia EE. UU., buscando así un equilibrio en los flujos migratorios.

En tanto, quienes provienen de países con menor representación en el proceso cuentan con mayores probabilidades de éxito en comparación con aquellos de naciones como India o México, donde la demanda es significativamente alta.