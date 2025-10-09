- Hoy:
DMV alerta a conductores de EE. UU.: a partir de ahora, este grupo ya no podrá renovar así la licencia de conducir
El Gobierno de EE. UU. sorprendió con una transformación significativa en las políticas de seguridad vial. ¿Qué personas presentan más complicaciones?
Desde julio de este año, un gran número de conductores en Estados Unidos se ha venido adaptando a nuevas normativas con respecto a la renovación de su licencia de conducir. Todas las personas que superen los 65 años tendrán que tomar en cuenta ciertas restricciones a partir de ahora. ¿Por qué? ¿Qué nuevos requisitos o datos deben tomar en cuenta?
'El Cronista' y otros medios, además de autoridades, informaron que el Departamento de Transporte presentó la modificación en las regulaciones de seguridad vial, con la finalidad de aumentar la prevención de accidentes en los que se ven involucradas personas mayores. AQUÍ todo lo que se sabe y qué se debe tomar en cuenta.
PUEDES VER: MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
Este grupo ya no podrá renovar así la licencia de conducir en EE. UU.
Luego de conocer el anuncio oficial de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV), se confirmó que, en la actualidad, millones de conductores en Estados Unidos se están viendo afectados por las nuevas regulaciones en el proceso de renovación de licencias, especialmente aquellos mayores de 65 años.
Esta radical medida destaca, a comparación de otras, por la eliminación de la renovación automática para este grupo etario. Y es que, de ahora en adelante, estos son los requisitos:
Este grupo de personas ya no podrá renovar así la licencia de conducir en EE. UU.
- Los adultos mayores deberán someterse a una serie de exámenes obligatorios que incluyen una prueba de la vista.
- También que realizarse una evaluación cognitiva.
- Por último, un examen práctico de manejo.
El sorpresivo cambio se ha llevado a cabo en respuesta a un alarmante aumento en la participación de personas mayores en accidentes fatales.
¿Por qué se ha llevado a cabo esta normativa en todo EE. UU., según estadísticas?
La razón por la que ahora será mucho más delicado que este grupo de personas obtenga la licencia de conducir se debe a los últimos resultados de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).
En el 2023, el 13,7% de los conductores involucrados en choques mortales eran mayores de 65 años. Este porcentaje ascendió al 14,7% en 2024, lo que llevó a las autoridades a revisar urgentemente las políticas de renovación de licencias para garantizar la seguridad en las vías.
