Aviso importante: Oakland, California, en EE. UU., está en medio de una crisis sin precedentes debido al aumento del vertido ilegal de basura en sus calles. Esta lamentable situación ha llevado a la recolección de más de ocho millones de kilogramos de desechos en el último año.

A través de un informe de The New York Times, esta cifra representa aproximadamente 16,6 kilogramos de residuos por cada habitante, posicionando a la ciudad entre las más afectadas por la acumulación de basura en el país.

Esta es la ciudad de EE. UU. que preocupa por estar inundada de basura y roedores

Este problema en Oakland sucede desde el 2020. El vertido ilegal de basura en Oakland ha alcanzado niveles alarmantes, siendo ya considerado como una "crisis" por los propios residentes, extranjeros y autoridades locales estadounidenses.

Las áreas más perjudicadas son en el oeste y sur de la ciudad, donde las aceras y espacios cercanos a colegios y comercios se encuentran invadidos por colchones, electrodomésticos en desuso, cartón y escombros.

Al respecto, Josh Rowan, director interino de obras públicas de Oakland, expresó su frustración al respecto: "Permanezco furioso. Arrojo improperios en voz alta, de puro enojo", mencionó a The New York Times, medio que expuso esta realidad. Él dio sus declaraciones mientras inspeccionaba los montones de basura acumulados en una carretera local.

Rowan asegura que no solo representa una humillación para la ciudad, sino también un reto personal, manifestando su amor por Oakland y cuestionando la creciente cantidad de desechos.

Consecuencias perjudiciales frente a la situación de Oakland en EE. UU.

Cabe resaltar que, en el 2023, los trabajadores municipales recolectaron aproximadamente ocho millones de kilos de residuos ilegales, lo que se traduce en 18,6 kilos por habitante.

No obstante, las consecuencias de este fenómeno trascienden lo estético. Rowan advirtió que la acumulación de basura en espacios públicos propicia la proliferación de roedores, incrementa los riesgos ambientales y puede causar inundaciones al bloquear los desagües pluviales.