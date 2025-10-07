Recientemente, un individuo fue privado de su libertad tras haber sido evidenciado grabando debajo de la falda de una mujer en un Walmart ubicado en Tomball, en EE. UU., y, según la Oficina del Alguacil del Precinto 4, no fue la única víctima de su accionar en esa jornada. ¿Qué cargos enfrenta? ¿Qué dijo ante las autoridades?

Walmart: detienen a hombre acusado de grabar a una clienta y esta fue su confesión

'Univisión', 'Khou' y otros medios informaron que Jesús Guerrero, un joven de 24 años, fue arrestado el último domingo 5 de octubre tras ser sorprendido grabando a una mujer en una tienda estadounidense. Según la Comisaría 4, un cliente observó la acción y le quitó el teléfono a Guerrero, alertando de inmediato a seguridad.

Al llegar los agentes al local, situado en Kuykendahl Road, cerca de Augusta Pines Drive, Guerrero confesó haber grabado alrededor de 15 videos de otros compradores durante esa jornada. Afirmó que comercializa estos materiales en línea y que los utiliza para su propio beneficio, tal como confirmaron las autoridades.

Luego, los polícias confirmaron que decomisaron el teléfono del detenido, el cual fue enviado a la Unidad de Delitos de Alta Tecnología para un análisis forense. En tanto, se confirmó que el equipo de prevención de pérdidas de Walmart facilitó imágenes de vigilancia que respaldan la versión del testigo.

Así es la complicada situación de Guerrero tras ser arrestado en Walmart

Por otro lado, es bueno saber que el joven identificado como Jesús Guerrero fue detenido por el delito de grabación visual invasiva. La corte estableció su fianza en 25.000 dólares, lo que le permitirá salir en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

En tanto, él deberá presentarse nuevamente ante el juez el próximo miércoles para continuar con el caso. Hasta el momento, eso es lo que se sabe.