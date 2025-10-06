- Hoy:
Cuidado, clientes en EE. UU.: cadenas de descuento confirman el CIERRE de sus tiendas y esto podría pasar con los trabajadores
Empresas minoristas en EE. UU. enfrentan una crisis que ha llevado al cierre de diversas tiendas. ¿Qué pasará con TJ Maxx, JCPenney, At Home y That's Cheap!?
Recientemente, cuatro principales cadenas de retail en Estados Unidos informaron el cierre de varias de sus tiendas, lo que pone en peligro miles de empleos. ¿Cuál es el motivo de este drástico anuncio en el país americano? ¿Qué pasará con los trabajadores y clientes? AQUÍ todo lo que se sabe.
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
Cadenas en EE. UU. cierran sus tiendas y esto podría pasar con los trabajadores
La actual situación del sector minorista en la nación de Donald Trump es complicada. Y es que, la creciente presión por factores como los aranceles y la transformación en los patrones de consumo, han dificultado la supervivencia de muchas empresas en el mercado. Con ello, muchas han quebrado y otras están en proceso de terminar en el mismo camino. A continuación, las cadenas que se han visto afectadas:
Cadenas en Estados Unidos.cierran sus tiendas y esto podría pasar con los trabajadores.
- TJ Maxx: A finales de septiembre, comunicó el cierre definitivo de una de sus sucursales en Boston, Massachusetts, programado para el 3 de enero de 2026. Esta tienda, que ha estado operando desde 2016, es un establecimiento de tres pisos y su clausura afectará a más de 100 empleados. Un portavoz de la compañía indicó a The US Sun que la decisión fue resultado de una revisión de sus operaciones.
- JCPenney: Ha enfrentado un año complicado, cerrando más de 200 sucursales tras declararse en quiebra. A finales de agosto, se anunciaron ventas de liquidación en dos de sus ubicaciones en Pensilvania y California, donde los clientes pueden encontrar descuentos de hasta el 70% en productos y equipamiento.
- That's Cheap!: Esta cadena también ha tomado medidas drásticas, cerrando la mitad de sus tiendas, incluyendo una en Orangevale y dos en Sacramento, California. A pesar de estos cierres, la empresa ha insinuado que tiene planes para el futuro.
El panorama minorista ha sido desafiante para muchas cadenas. JoAnn Fabrics and Crafts anunció el cierre de sus 800 tiendas tras dos declaraciones de quiebra en un año. Hooters planea acogerse al Capítulo 11 en febrero, mientras que Liberated Brands cerrará sus 122 puntos de venta de marcas como Quiksilver y Volcom. Forever 21 también cerró su sede y despidió a 358 empleados, y Macy's ha revelado planes de reestructuración en medio de un cierre masivo de tiendas.
La otra cadena que se vio afectada y confirmó el cierre de tiendas
Otra cadena que cerró permanentemente varias tiendas en todo el país es: At Home. Estos son algunos de los locales que no funcionan más:
- 300 Baychester Ave. en el Bronx, Nueva York
- 6135 Junction Boulevard en Rego Park, Nueva York
- 750 Newhall Drive en San José, California
- 8320 Delta Shores Circle South en Sacramento, California
- 3795 E. Foothills Boulevard en Pasadena, California
- 1982 E. 20th St. en Chico, California
- 2900 N. Bellflower Boulevard en Long Beach, California
- 13180 S. Cicero Ave. en Crestwood, Illinois
- 2530 Rudkin Road en Yakima, Washington
