¿Lo tienes en casa? Walmart y Costco retiran un popular electrodoméstico por riesgo de quemaduras
En Estados Unidos, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recomendó a quienes adquirieron estos aparatos en Walmart o Costco suspender su uso.
Casi 1.4 millones de hornos de encimera Oster con puerta francesa están siendo retirados del mercado en Estados Unidos y Canadá debido a un defecto que puede provocar quemaduras. El anuncio fue emitido por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) tras múltiples reportes de accidentes vinculados a este electrodoméstico, vendido en tiendas como Walmart y Costco.
Riesgo de quemaduras y reportes de incidentes
Según la CPSC, las puertas de los hornos Oster pueden cerrarse de manera inesperada, lo que representa un riesgo de quemaduras para los usuarios. Hasta ahora, Sunbeam Products, fabricante de la marca, ha recibido 95 reportes de incidentes, incluidos dos casos de quemaduras de segundo grado.
Los hornos afectados se vendieron en Walmart, Costco, Bed Bath & Beyond y otras cadenas en todo el país, así como en línea a través de Amazon y Overstock, entre agosto de 2015 y julio de 2020. Su precio oscilaba entre 140 y 250 dólares.
Los modelos retirados son: TSSTTVFDXL, TSSTTVFDDG, TSSTTVFDMAF y TSSTTVFDDAF. El número de modelo se encuentra en la parte posterior del aparato.
La imagen corresponde a uno de los modelos retirados del mercado.
¿Qué deben hacer los consumidores de Walmart y Costco afectados por los hornos Oster?
Si tienes uno de estos hornos, la recomendación oficial es dejar de usarlo de inmediato y contactar a Sunbeam para solicitar un kit de reparación gratuito. Este kit incluye un dispositivo con clip diseñado para mantener las puertas abiertas de forma segura al introducir la mano en el horno.
Los consumidores pueden contactar a Sunbeam a través de su sitio web oficial o llamando al 800-334-0759 para recibir información adicional y asistencia gratuita.
¿Cómo están las acciones de Walmart USA?
La acción de Walmart Inc. (WMT), que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), muestra el siguiente desempeño reciente con datos al 25 de septiembre de 2025:
- Precio por acción (cierre anterior): alrededor de $103.05 USD.
- Rango diario reportado: entre $102.58 y $103.51 USD.
- Rango en 52 semanas: se ha movido entre un mínimo de $78.98 USD y un máximo de $106.11 USD.
- Rendimiento en 1 año: el valor subió entre 27% y 28% en los últimos 12 meses.
- Dividendo anual: con un rendimiento cercano al 0.91% – 0.92%, Walmart sigue siendo reconocida como acción de dividendo.
- Capitalización de mercado: aproximadamente $821 mil millones USD.
Recuerda: el mercado es dinámico. Para conocer el precio actualizado en tiempo real, revisa una plataforma financiera confiable o directamente la cotización de WMT en la NYSE.
