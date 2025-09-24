Recientemente, las autoridades de la policía del estado de Nueva York, en Estados Unidos, han reportado la intensa búsqueda de un hombre que se encuentra desaparecido.

Según informaron, la última vez que esta persona fue vista fue a mediados de agosto de este año, cuando su vehículo sufrió una avería en un estacionamiento ubicado en Canandaigua, en una tienda Walmart. ¿Qué sucedió? AQUÍ lo que se sabe.

'Democratandchronicle' y otros medios internacionales informaron sobre la preocupante desaparición de Michael C. Winn, de 59 años, un hombre que fue visto por última vez el 15 de agosto, cuando su Cadillac blanco 2020 se averió en el estacionamiento de la empresa estadounidense de Canandaigua, situado al norte de las rutas 5 y 20/Eastern Boulevard en Recreation Drive.

Cabe precisar que su vehículo tiene matrícula de Nueva York LHA3806. Asimismo, según la Policía Estatal y sus datos, Winn mide 1,85 metros, pesa 77 kilos y tiene cabello negro y ojos marrones. Hasta el momento, se ha señalado que él podría llevar actualmente "cabello largo y negro hasta los hombros".

Por su parte, los agentes también revelaron que Winn había viajado anteriormente a las áreas de Adirondacks y Lake George. No obstante, no proporcionaron más detalles sobre su ciudad natal ni sobre las circunstancias que rodean su desaparición. No se conoce más al respecto.

Así puedes comunicarte con la policía si conoces algún dato sobre el hombre desaparecido

Por otro lado, las autoridades también instaron a comunicarse con la policía local si se conoce algún dato adicional en esta investigación.

Además, solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Winn que se comunique directamente con los agentes al (585) 398-4100.