Recientemente, el Departamento de Policía de Beaufort, en Carolina del Sur, EE. UU., atendió un reporte sobre disparos en 350 Robert Smalls Parkway. Las autoridades no dudaron en explicar que llegaron al lugar para investigar lo sucedido y garantizar la seguridad de los residentes en la zona. ¿Quién es el sospechoso? ¿Qué pasó en este nuevo caso violento en la tienda estadounidense? AQUÍ lo que se sabe.

Reportan tiroteo al interior de Walmart y arresto de sospechoso, ¿cuál es su situación?

'Wtoc' y otros medios policiales internacionales informaron sobre el pronunciamiento que tuvo el Departamento de Policía de Beaufort tras el registro de un tiroteo que se llevó a cabo, según los datos, el último 21 de septiembre en la tienda Walmart de dicho estado.

Según lo que revelaron las autoridades, en este hecho no hubo heridos ni fallecidos; incluso, aseguraron que la seguridad del público no se vio comprometida, esto pese a que se escucharon disparos en el lugar.

En tanto, la policía local también informó que, ante este hecho, un sospechoso ha sido detenido y que la situación en el lugar ha sido controlada. No obstante, no se ha revelado más información al respecto y tampoco la identidad de la persona que habría causado este incidente.

¿Por qué Walmart es una tienda muy popular y exitosa en Estados Unidos?

Por otro lado, es bueno saber que, pese a estos reportes, Walmart es una de las empresas más populares del país americano, incluso, una de las más preferidas de los consumidores.

Según su trayectoria y opiones, Walmart resalta por su enfoque en proporcionar una amplia gama de productos a precios accesibles, así como a su eficaz sistema logístico. Además, la tienda ha demostrado una notable habilidad para ajustarse a las demandas del mercado, lo que incluye su reciente incursión en plataformas digitales.