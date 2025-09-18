Recientemente, las autoridades del Departamento de Policía de Semmes, en Alabama, EE. UU., decidieron empezar con la intensiva búsqueda de una mujer de 56 años, identificada como Danielle Christine Bobinger, quien fue reportada como desaparecida desde hace unos días.

Cabe precisar que la investigación se encuentra en marcha para dar con su paradero y se solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que pueda ser útil en este caso, el cual ya se extendió por todo el país americano.

Intensa búsqueda de mujer de 56 años, vista por última vez en Walmart en EE. UU.

'Wkrg.com' y otros medios internacionales informaron sobre la última acción de las autoridades del Departamento de Policía de Semmes, quien hicieron público el inicio de la búsqueda de una mujer desaparecida. ¿Qué se sabe al respecto? ¿A dónde comunicarse si hay datos adicionales?

Mujer de 56 años es buscada tras ser vista por última vez en Walmart.

Según información compartida a aquel medio, la última vez que fue vista aquella mujer fue el pasado 9 de septiembre en el Walmart local de dicha zona. No obstante, no se reveló más datos.

Por su parte, la policía no dudó en señalar que Bobinger tuvo radical cambio de look y, hace poco, varió el color de su cabello, pasando de negro a rubio arena. Por ello, para su ubicación, cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el SPD al 251-459-6061. Hasta ahora, no se difundió ninguna aclaración extra ni tampoco alguna llamada que lleve a su paradero.

